Google "Карты" научились экономить заряд батареи смартфонов: кто сможет воспользоваться

В ноябре Google выпустила обновление для приложение "Google Карты", добавив новый режим энергосбережения для смартфонов Pixel 10.

Он позволяет приложению работать с функцией Always-On Display, снижая энергопотребление. Теперь обновление доступно большему числу пользователей, сообщает издание Android Authority.

Как работают Google Карты в новом режиме

Пошаговая навигация в Google Картах может расходовать много энергии, поскольку требует постоянного доступа к GPS, мобильному интернету и постоянно включенного дисплея. Новый режим решает проблему благодаря простому и лаконичному интерфейсу, отображающему только необходимую информацию, например, предупреждение о следующем повороте.

Функция использует новую возможность Android под названием AOD Min Mode, которая позволяет Google Картам работать на Always-On Display, потребляя минимальное количество энергии. Благодаря ему дисплей снижает яркость, частоту обновления и переходит в черно-белый режим.

Google Карты получили новый режим для энергосбережения Фото: Google

Это особенно эффективно на OLED-экранах, таких как Pixel 10, где черные пиксели фактически отключаются. Как уверяет Google, благодаря нововведению смартфоны могут продлить время работы в режиме навигатора до четырех часов.

Стоит отметить, что пока эта функция эксклюзивна для серии Pixel 10. Google пока не раскрывает планов по его внедрению на более старые модели Pixel или другие телефоны Android.

Однако сейчас режим энергосбережение работает только для вождения и не поддерживает навигацию для пеших прогулок, езды на велосипеде или общественного транспорта. Кроме того, он не поддерживает альбомную ориентацию телефона, только портретную.

Как включить режим энергосбережения в "Google Картах":

открыть Google Карты;

перейти в настройки;

прокрутить до раздела "Навигация";

найти раздел "Параметры вождения" для режима энергосбережения.

При выборе маршрута также появляется всплывающее окно с объяснением функции, а нажатие кнопки "Подробнее" переносит на ту же страницу настроек.

Настройки режима энергосбережения в Google Картах Фото: Android Police

Как активировать режим энергосбережения во время навигации:

запустить пошаговую навигацию;

нажать кнопку питания, чтобы выключить дисплей;

навигация будет продолжена в режиме энергосбережения на экране блокировки;

коснуться экрана или снова нажать кнопку питания для отключения режима.

Ранее Google анонсировала другие функции для "Google Карт". Масштабное обновление получат версии приложения для iOS и Android.