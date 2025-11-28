Забудьте о Google Картах: чем приложение OsmAnd лучше популярного сервиса

Google Maps является самым популярным приложением для навигации на Android, однако для качественной работы требует доступа к личным данным. OsmAnd может стать бесплатной и конфиденциальной альтернативой.

Приложение доступно для Android и iOS, оно работает не идеально, но кое в чем превосходит конкурента от Google. Своим мнением в статье для сайта Make Use Of поделился обозреватель Брайан Вулф.

OsmAnd — сокращенное название OpenStreetMap Automated Navigation Directions. Приложение было запущено в 2010 году как картографическое решение с открытым исходным кодом, предоставляющее офлайн-карты и пошаговую навигацию с использованием бесплатных и открытых данных OpenStreetMap.

Важнейшее преимущество OsmAnd — отсутствие сбора пользовательских данных. Благодаря этому он обеспечивает значительно лучший контроль конфиденциальности, чем Google Карты. Кроме того, OsmAnd обладает рядом функций, которые сделали картографические приложения очень полезным для водителей.

Відео дня

Сервис создает подробные офлайн-карт, которые можно сохранить на устройстве и использовать без подключения к интернету. При первой загрузке приложение предложит пользователю загрузить карту местоположения, выбрав регион из списка или нужную территорию на карте. У Google Maps такая функция тоже есть.

OsmAnd дает пошаговые голосовые подсказки для водителей автомобилей, велосипедистов и пешеходов, например, какую полосу движения лучше выбрать. Оно также отображает название улиц, расчетное время прибытия, автоматически меняет маршрут и поддерживает несколько промежуточных остановок.

Как и Google Карты, OsmAnd также предлагает подробные картографические данные и наложения. Благодаря этому можно просматривать карты разных форматов, включая туристические и топографические.

У OsmAnd есть платная версия, открывающая пешеходные тропы и маршруты. "Google Карты" тоже показывают пешие маршруты, но больше ориентированы на городскую среду.

Несколько пользователей написали в отзывах, что OsmAnd приложение гораздо лучше, чем Google Карты, отображает детали карты в сельской местности и районах, удаленных от городской сети.

OsmAnd также позволяет импортировать файлы GPX и KML для создания пользовательских маршрутов. Эта функция особенно полезна для пеших прогулок и нестандартной навигации. В "Google Картах" такой функции нет, хотя существуют сторонние решения.

OsmAnd предлагает гораздо больше инструментов настройки, например, менять расположение и размер виджетов. Часто используемые функции можно привязать к кнопкам быстрого доступа на самой карте, что бывает очень удобно.

OsmAnd предлагает много настроек Фото: Make Use Of

OsmAnd поддерживает несколько профилей, чтобы несколько человек могли использовать одну учетную запись. Каждый профиль имеет индивидуальные настройки, быстрые действия, макеты меню и даже офлайн-карты. Синхронизация через облако позволяет пользователям получать доступ к приложению с разных устройств.

Благодаря открытому исходному коду можно ставить плагины с дополнительными функциями. Среди них — отображение местоположения автомобиля при парковке и добавлении прогноза погоды прямо на карту.

Превзойти "Google Карты" трудно, ведь они предоставляют информацию о дорожной ситуации в режиме реального времени, оповещения о пробках и отчеты об инцидентах, включая аварии, перекрытия дорог и ремонтные работы. Сервис также отображает гораздо больше магазинов, отелей, заправочных станций и других предприятий.

В ноябре "Google Карты" получили новую функцию в виде ИИ-помощника Gemini. Он заменит Google Assistant, чтобы сделать навигацию удобнее.

Недавно стало известно, что "Google Карты" получили новый режим для экономии заряда смартфонов. Пока обновление могут получить далеко не все.