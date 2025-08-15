"Навигатор воров": жителям советуют закрывать окна из-за авто Google

В Британии предупреждают, что сервис Google Street View может стать инструментом для преступников. Эксперты советуют защитить дома перед обновлением снимков в ноябре.

Британских домовладельцев призывают позаботиться о безопасности, поскольку обновление сервиса Google Street View может дать преступникам новые возможности для планирования краж. Об этом пишет Daily Mirror.

По словам специалистов по безопасности, функция панорамного обзора в Google Maps позволяет злоумышленникам дистанционно изучать планировку домов, пути проникновения и замечать ценные вещи в окнах. Именно поэтому эксперты советуют спрятать электронику, драгоценности и другие привлекательные предметы из поля зрения до ноября, когда сервис обновляет фото улиц.

"Размытие изображения дома в Google Maps может уменьшить риск, но в то же время привлечет внимание к факту сокрытия", — пояснил Шахзад Али, эксперт по безопасности компании Get Licensed.

Среди рекомендаций — не только скрытие ценностей, но и использование камер наблюдения и сигнализаций, которые, по словам Али, являются самыми эффективными средствами сдерживания. Также специалисты советуют избегать публикаций в соцсетях, которые могут свидетельствовать об отсутствии хозяев дома, например, фото из отпуска.

Издание напоминает, что в 2022 году в Лондоне через Google Street View разоблачили схему краж: преступники выбирали дома с дорогими авто возле гаражей, ориентируясь на изображение в сервисе.

