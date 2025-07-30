Полицейский отсудил у Google $12,5 тысяч за фото, сделанное в его дворе: детали

Аргентинец, которого случайно обнаженным сфотографировала камера Google Street View во дворе его собственного дома, поневоле прославился на весь мир, однако это ему очень не понравилось.

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Мужчина, работающий полицейским, потребовал от Google компенсацию за оскорбление достоинства после того, как его без одежды в течение нескольких лет могли видеть пользователи сети, начиная с 2017 года, пишет CBS News.

Кроме обнаженного тела, пользователи могли рассмотреть номер его дома и название улицы, где он живет. Более того, эта информация транслировалась по аргентинскому телевидению и широко распространялась в социальных сетях.

Добавим, что в момент съемки мужчина находился за двухметровым забором на частной территории и ни сном, ни духом не знал о "популярности", которая вскоре обрушится на него.

Полицейский утверждал, что из-за вторжения он стал объектом насмешек на работе и среди соседей.

В прошлом году другой суд отклонил его иск о возмещении ущерба, постановив, что он сам виноват в том, что "разгуливал в неподобающем виде по саду своего дома".

Google, в свою очередь, заявила, что стена по периметру была недостаточно высокой.

Фото: Getty Images

Однако судьи апелляционной инстанции пришли к выводу о грубом оскорблении достоинства мужчины и присудили ему компенсацию в аргентинских песо, эквивалентную примерно $12 500, которую должен выплатить интернет-гигант.

"Речь идет об изображении человека, снятом не в общественном месте, а в пределах его дома, за забором, превышающим рост среднего человека. Вторжение в частную жизнь… является вопиющим. Нет никаких сомнений в том, что в данном случае имело место произвольное вторжение в чужую жизнь", – заявили судьи.

Они пришли к выводу, что "у Google нет оснований уклоняться от ответственности за эту серьезную ошибку, которая заключалась во вторжении в дом истца, на его частную территорию, унижающую его достоинство".

"Никто не хочет предстать перед миром таким, каким он был в день своего рождения", – добавили они.

Судьи указали на политику Google по размытию лиц и номерных знаков людей и автомобилей, сфотографированных для Street View, как на доказательство осознания обязанности избегать причинения вреда третьим лицам. Но в данном случае "было видно не его лицо, а его обнаженное тело, что также следовало предотвратить".

Суд освободил сообвиняемых, телекоммуникационную компанию Cablevision SA и новостной сайт El Censor, от ответственности за распространение изображения, заявив, что их действия "помогли выявить ошибку, допущенную Google".

На сайте, посвященном политике Street View, Google заявляет, что внедрила меры для защиты конфиденциальности людей при публикации изображений в Google картах.

"Мы разработали передовую технологию размытия лиц и номерных знаков, которая предназначена "Размывать распознаваемые лица и номерные знаки на изображениях, предоставленных Google в Street View. Если вы хотите, чтобы мы размыли весь ваш дом, машину или тело, отправьте запрос с помощью инструмента "Сообщить о проблеме"", – сказали в компании.

В 2019 году Google согласилась выплатить компенсацию в размере $13 миллионов за сбор компанией личной информации пользователей в рамках своего проекта Street View.

В 2010-м Google признала, что нарушила чужую частную собственность, сделав фотографию дома в районе Питтсбурга для своего сервиса Street View, но выплатила паре, подавшей в суд, всего $1.

Ранее Фокус писал, что Россия оштрафовала Google за видеоролики на YouTube о военных потерях ВС РФ.

В свою очередь Франция оштрафовала Google на 220 млн евро за ущерб на рынке рекламы.