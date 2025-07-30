Поліцейський відсудив у Google $12,5 тисяч за фото, зроблене в його дворі: деталі

Аргентинець, якого випадково оголеним сфотографувала камера Google Street View у дворі його власного будинку, мимоволі прославився на весь світ, однак це йому дуже не сподобалося.

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Чоловік, який працює поліцейським, зажадав від Google компенсацію за образу гідності після того, як його без одягу протягом кількох років могли бачити користувачі мережі, починаючи з 2017 року, пише CBS News.

Крім оголеного тіла, користувачі могли роздивитися номер його будинку і назву вулиці, де він живе. Ба більше, цю інформацію транслювали по аргентинському телебаченню і широко поширювали в соціальних мережах.

Додамо, що в момент зйомки чоловік перебував за двометровим парканом на приватній території і ні сном, ні духом не знав про "популярність", яка незабаром обрушиться на нього.

Поліцейський стверджував, що через вторгнення він став об'єктом насмішок на роботі та серед сусідів.

Минулого року інший суд відхилив його позов про відшкодування збитків, ухваливши, що він сам винен у тому, що "розгулював у неналежному вигляді садом свого будинку".

Google, зі свого боку, заявила, що стіна по периметру була недостатньо високою.

Фото: Getty Images

Однак судді апеляційної інстанції дійшли висновку про грубу образу гідності чоловіка і присудили йому компенсацію в аргентинських песо, еквівалентну приблизно $12 500, яку має виплатити інтернет-гігант.

"Йдеться про зображення людини, зняте не в громадському місці, а в межах її будинку, за парканом, що перевищує зріст середньої людини. Вторгнення в приватне життя... є кричущим. Немає жодних сумнівів у тому, що в цьому випадку мало місце довільне вторгнення в чуже життя", — заявили судді.

Вони дійшли висновку, що "у Google немає підстав ухилятися від відповідальності за цю серйозну помилку, яка полягала у вторгненні в будинок позивача, на його приватну територію, яка принижує його гідність".

"Ніхто не хоче постати перед світом таким, яким він був у день свого народження", — додали вони.

Судді вказали на політику Google щодо розмиття облич і номерних знаків людей і автомобілів, сфотографованих для Street View, як на доказ усвідомлення обов'язку уникати заподіяння шкоди третім особам. Але в цьому випадку "було видно не його обличчя, а його оголене тіло, чому також слід було запобігти".

Суд звільнив обвинувачених, телекомунікаційну компанію Cablevision SA і новинний сайт El Censor, від відповідальності за поширення зображення, заявивши, що їхні дії "допомогли виявити помилку, допущену Google".

На сайті, присвяченому політиці Street View, Google заявляє, що впровадила заходи для захисту конфіденційності людей під час публікації зображень у Google картах.

"Ми розробили передову технологію розмиття облич і номерних знаків, яка призначена "розмивати розпізнавані обличчя і номерні знаки на зображеннях, наданих Google у Street View. Якщо ви хочете, щоб ми розмили весь ваш будинок, машину або тіло, надішліть запит за допомогою інструменту "Повідомити про проблему"", — сказали в компанії.

У 2019 році Google погодилася виплатити компенсацію в розмірі $13 мільйонів за збір компанією особистої інформації користувачів у межах свого проєкту Street View.

У 2010-му Google визнала, що порушила чужу приватну власність, зробивши фотографію будинку в районі Піттсбурга для свого сервісу Street View, але виплатила парі, яка подала до суду, лише $1.

Раніше Фокус писав, що Росія оштрафувала Google за відеоролики на YouTube про військові втрати ЗС РФ.

Своєю чергою Франція оштрафувала Google на 220 млн євро за збитки на ринку реклами.