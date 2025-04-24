Росія оштрафувала Google за відеоролики на YouTube про військові втрати ЗС РФ

Судові органи у РФ продовжили політику посилення контролю над іноземними цифровими платформами, наклавши штраф на корпорацію Google. Компанію оштрафували на суму 3,8 млн рублів (близько 46 000 доларів США) за поширення через YouTube відеоматеріалів, що містять відомості про загиблих російських військовослужбовців.

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Про це 24 квітня повідомив Defence Blog із посиланням на російські джерела.

Нещодавно Московський районний суд визнав компанію винною в порушенні частини 2 статті 13.41 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про розголошення закритої інформації, включно з іменами та біографічними даними російських військових, які загинули під час конфлікту на території України.

У судовій постанові підкреслюється, що відповідно до чинного законодавства, розголошення відомостей про втрати особового складу Збройних Сил Російської Федерації, а також поширення закликів до здачі в полон, є порушенням правил доступу до інформації, обмеженої для поширення.

Суд додатково вказав на наявність інших відеоматеріалів, які нібито порушують законодавство РФ, включно з інструкціями зі здачі російських солдатів у полон, а також матеріалами, що критикують дії російської армії та пропагують нетрадиційні стосунки.

"Згідно з умовами використання YouTube, постачальником послуг сервісу є компанія Google LLC, діяльність якої здійснюється відповідно до законодавства штату Делавер", — йдеться в рішенні суду.

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Автори публікації звернули увагу на цікаву деталь — сумарні невиплачені штрафи Google в Росії сягнули фантастичної позначки — "2 ундецильйони рублів" (одиниця з 36 нулями), що символічно підкреслює експоненціальний характер санкцій за недотримання вимог російських регуляторів. При цьому влада РФ наголошує, що повернення Google на російський ринок можливе тільки після виконання всіх зобов'язань, накладених судами.

Зазначимо, що в джерелах не повідомляється, про які саме відеоматеріали на платформі YouTube йдеться, що призвели до судових позовів проти американської корпорації.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року російський суд зобов'язав американську корпорацію Google відновити доступ до акаунтів на YouTube. У справі проходять 17 російських телеканалів, які заблоковані після лютого 2022 року.