Судебные органы в РФ продолжили политику усиления контроля над иностранными цифровыми платформами, наложив штраф на корпорацию Google. Компанию оштрафовали на сумму 3,8 млн рублей (около 46 000 долларов США) за распространение через YouTube видеоматериалов, содержащих сведения о погибших российских военнослужащих.

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Об этом 24 апреля сообщил Defence Blog со ссылкой на российские источники.

Недавно Московский районный суд признал компанию виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, речь идет о разглашении закрытой информации, включая имена и биографические данные российских военных, погибших в ходе конфликта на территории Украины.

В судебном постановлении подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством, разглашение сведений о потерях личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, а также распространение призывов к сдаче в плен, является нарушением правил доступа к информации, ограниченной для распространения.

Суд дополнительно указал на наличие других видеоматериалов, якобы нарушающих законодательство РФ, включая инструкции по сдаче российских солдат в плен, а также материалы, критикующие действия российской армии и пропагандирующие нетрадиционные отношения.

"Согласно условиям использования YouTube, поставщиком услуг сервиса является компания Google LLC, деятельность которой осуществляется в соответствии с законодательством штата Делавэр", — говорится в решении суда.

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Авторы публикации обратили внимание на любопытную деталь — суммарные невыплаченные штрафы Google в России достигли фантастической отметки — "2 ундециллиона рублей" (единица с 36 нулями), что символически подчеркивает экспоненциальный характер санкций за несоблюдение требований российских регуляторов. При этом власти РФ подчеркивают, что возвращение Google на российский рынок возможно только после исполнения всех обязательств, наложенных судами.

Отметим, что в источниках не сообщается, о каких именно видеоматериалах на платформе YouTube идет речь, которые привели судебным искам против американской корпорации.

Напомним, в конце октября прошлого года российский суд обязал американскую корпорацию Google восстановить доступ к аккаунтам на YouTube. По делу проходят 17 российских телеканалов, которые заблокированы после февраля 2022 года.