Франція оштрафувала Google на 220 млн євро за збиток на ринку реклами

За даними чиновників, компанія-гігант зловживала своїм домінантним становищем на ринку рекламних серверів.

Антимонопольний регулятор Франції оштрафував компанію Google на 220 млн євро за просування власних послуг у сфері інтернет-реклами.

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Про це йдеться на офіційному порталі регулятора.

Так, антимонопольний регулятор ADLC звинуватив Google у зловживанні домінантним становищем на ринку цифрової реклами і просуванні своїх рекламних сервісів на шкоду компаніям-конкурентам.

На сайті говориться, що компанія Google пішла на угоду з владою Франції та взяла на себе зобовʼязання "змінити свої практики, поліпшивши взаємодію рекламного сервісу Google Ad Manager із третіми сторонами".

"Рішення про введення санкцій проти Google має особливе значення, тому що це перше в світі рішення, присвячене вивченню складних алгоритмічних процесів. Розслідування, проведене особливо швидко, дозволило виявити процеси, за допомогою яких Google, спираючись на своє значне домінантне становище на рекламних серверах для сайтів і додатків, процвітав перед своїми конкурентами як на рекламних серверах, так і на платформах SSP. Ці методи призвели до зниження конкуренції на ринку інтернет-реклами, що розвивається, і дозволили Google не тільки зберегти, а й зміцнити своє домінантне становище. Ця санкція і ці зобовʼязання дозволять відновити рівні умови для всіх гравців і можливість видавців максимально використовувати свій рекламний простір", — сказано в заяві регулятора ADLC.

Антимонопольний орган оштрафував компанію-гіганта Google на 220 млн євро як врегулювання претензій антимонопольного органу.

Раніше Фокус розповідав, що Google зайнявся створенням 3D-карти головного мозку. Для створення тривимірної карти розробники використовували 225 мільйонів зображень і 1,4 петабайти даних.

Також Фокус повідомляв, що в Google визнали збір особистих даних про місцеперебування користувачів. За даними слідства, компанія впровадила таку функцію, що користувачам практично неможливо приховати своє місце розташування.