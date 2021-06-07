Франция оштрафовала Google на 220 млн евро за ущерб на рынке рекламы

По данным чиновников, компания-гигант злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов.

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 220 млн евро за продвижение собственных услуг в сфере интернет-рекламы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом говорится на официальном портале регулятора.

Так, антимонопольный регулятор ADLC обвинил Google злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровой рекламы и продвижении своих рекламных сервисов в ущерб конкурирующим компаниям.

На сайте говорится, что компания Google пошла на сделку с властями Франции и обязалась "изменить свои практики, улучшив взаимодействие рекламного сервиса Google Ad Manager с третьими сторонами".

"Решение о введении санкций против Google имеет особое значение, потому что это первое в мире решение, посвященное изучению сложных алгоритмических процессов. Расследование, проведенное особенно быстро, позволило выявить процессы, с помощью которых Google, опираясь на свое значительное доминирующее положение на рекламных серверах для сайтов и приложений, преуспевал перед своими конкурентами как на рекламных серверах, так и на платформах SSP. Эти методы привели к снижению конкуренции на развивающемся рынке интернет-рекламы, и позволили Google не только сохранить, но и укрепить свое доминирующее положение. Эта санкция и эти обязательства позволят восстановить равные условия для всех игроков и возможность издателей максимально использовать свое рекламное пространство", — сказано в заявлении регулятора ADLC.

Антимонопольный орган оштрафовал компанию-гиганта Google на 220 млн евро в качестве урегулирования претензий антимонопольного органа.

Ранее Фокус рассказывал, что Google занялся созданием 3D-карты головного мозга. Для создания трехмерной карты разработчики использовали 225 миллионов изображений и 1,4 петабайта данных.

Также Фокус сообщал, что в Google признали сбор личных данных о местоположении пользователей. По данным следствия, компания внедрила такую функцию, что пользователям практически невозможно скрыть свое местоположение.