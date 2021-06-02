Google занялся созданием 3D-карты головного мозга (фото, видео)
Для создания трехмерной карты разработчики использовали 225 миллионов изображений и 1,4 петабайта данных.
Ученые Гарвардского университета вместе с Google открыли доступ к 3D-карте части головного мозга с беспрецедентной детализацией.
Об этом пишет тематическое издание NewAtlas.
Речь идет о трехмерной карте одной миллионной коры головного мозга, для создания которой разработчики использовали 225 миллионов изображений и колоссальных 1,4 петабайта данных.
По словам журналистов, сперва исследователи взяли образец из височной доли коры головного мозга человека, размером всего 1 мм³. Его разделили на 5 300 "ломтиков" толщиной примерно 30 нанометров (нм) каждый, а образцы просканировали на электронном микроскопе с разрешением до 4 нм.
Эти операции позволили разработчикам создать 225 млн двумерных изображений, которые после были объединены в трехмерное изображение.
Свой конечный результат компания Google называет набором данных H01, который считается одной из наиболее полных карт человеческого мозга, когда-либо составленных. Трехмерное изображение содержит 50 тысяч клеток и 130 миллионов синапсов, а также более мелкие сегменты клеток, такие как аксоны, дендриты и миелин.
Опубликованная 3D-карта, как рассказывают в Google, составляет всего одну миллионную от объема полного человеческого мозга, а для увеличения масштабов разработчикам придется проделать огромную работу и найти метод хранения колоссального объема данных.
Ранее Фокус рассказывал, что ученые напечатали на 3D-принтере хрящ. По словам создателей, этот имплант поможет восстановить нос после онкологического заболевания.
Также Фокус сообщал, что ученые из США создали голограмму, которую можно потрогать и ощутить. Чтобы полноценно наблюдать за полученными изображениями необходимо вооружиться фотоаппаратом с макрообъективом.