Google занялся созданием 3D-карты головного мозга (фото, видео)

Для создания трехмерной карты разработчики использовали 225 миллионов изображений и 1,4 петабайта данных.

Ученые Гарвардского университета вместе с Google открыли доступ к 3D-карте части головного мозга с беспрецедентной детализацией.

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Об этом пишет тематическое издание NewAtlas.

Речь идет о трехмерной карте одной миллионной коры головного мозга, для создания которой разработчики использовали 225 миллионов изображений и колоссальных 1,4 петабайта данных.

По словам журналистов, сперва исследователи взяли образец из височной доли коры головного мозга человека, размером всего 1 мм³. Его разделили на 5 300 "ломтиков" толщиной примерно 30 нанометров (нм) каждый, а образцы просканировали на электронном микроскопе с разрешением до 4 нм.

Эти операции позволили разработчикам создать 225 млн двумерных изображений, которые после были объединены в трехмерное изображение.

[ + – ] Технология Google Фото: ai.googleblog.com

Свой конечный результат компания Google называет набором данных H01, который считается одной из наиболее полных карт человеческого мозга, когда-либо составленных. Трехмерное изображение содержит 50 тысяч клеток и 130 миллионов синапсов, а также более мелкие сегменты клеток, такие как аксоны, дендриты и миелин.

Опубликованная 3D-карта, как рассказывают в Google, составляет всего одну миллионную от объема полного человеческого мозга, а для увеличения масштабов разработчикам придется проделать огромную работу и найти метод хранения колоссального объема данных.

[ + – ] 3D-карта головного мозга

Ранее Фокус рассказывал, что ученые напечатали на 3D-принтере хрящ. По словам создателей, этот имплант поможет восстановить нос после онкологического заболевания.

Также Фокус сообщал, что ученые из США создали голограмму, которую можно потрогать и ощутить. Чтобы полноценно наблюдать за полученными изображениями необходимо вооружиться фотоаппаратом с макрообъективом.