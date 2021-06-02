Google зайнявся створенням 3D-карти головного мозку (фото, відео)

Для створення тривимірної карти розробники використовували 225 мільйонів зображень і 1,4 петабайти даних.

Вчені Гарвардського університету разом із Google відкрили доступ до 3D-карти частини головного мозку з безпрецедентною деталізацією.

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Про це пише тематичне видання NewAtlas.

Йдеться про тривимірну карту однієї мільйонної кори головного мозку, для створення якої розробники використовували 225 мільйонів зображень і колосальних 1,4 петабайти даних.

За словами журналістів, спершу дослідники взяли зразок зі скроневої частки кори головного мозку людини, розміром всього 1 мм³. Його розділили на 5 300 "скибочок" товщиною приблизно 30 нанометрів (нм) кожен, а зразки просканували на електронному мікроскопі з дозволом до 4 нм.

Ці операції дозволили розробникам створити 225 млн двовимірних зображень, які після були об'єднані в тривимірне зображення.

[ + – ] Технологія Google Фото: ai.googleblog.com

Свій кінцевий результат компанія Google називає набором даних H01, який вважається однією з найбільш повних карт людського мозку, коли-небудь складених. Тривимірне зображення містить 50 тисяч клітин і 130 мільйонів синапсів, а також більш дрібні сегменти клітин, такі як аксони, дендрити і мієлін.

Опублікована 3D-карта, як розповідають в Google, становить всього одну мільйонну від обсягу повного людського мозку, а для збільшення масштабів розробникам доведеться виконати величезну роботу та знайти метод зберігання колосального обсягу даних.

[ + – ] 3D-карта головного мозку

Раніше Фокус розповідав, що вчені надрукували на 3D-принтері хрящ. За словами творців, цей імплант допоможе відновити ніс після онкологічного захворювання.

Також Фокус повідомляв, що вчені зі США створили голограму, яку можна помацати і відчути. Щоб повноцінно спостерігати за отриманими зображеннями необхідно озброїтися фотоапаратом із макрооб'єктивом.