"Навігатор злодіїв": мешканцям радять зачиняти вікна через мобіль Google

У Британії попереджають, що сервіс Google Street View може стати інструментом для злочинців. Експерти радять захистити оселі перед оновленням знімків у листопаді.

Британських домовласників закликають подбати про безпеку, оскільки оновлення сервісу Google Street View може дати злочинцям нові можливості для планування крадіжок. Про це пише Daily Mirror.

За словами фахівців з безпеки, функція панорамного огляду в Google Maps дозволяє зловмисникам дистанційно вивчати планування будинків, шляхи проникнення та помічати цінні речі у вікнах. Саме тому експерти радять сховати електроніку, коштовності та інші привабливі предмети з поля зору до листопада, коли сервіс оновлює фото вулиць.

"Розмиття зображення будинку в Google Maps може зменшити ризик, але водночас приверне увагу до факту приховування", – пояснив Шахзад Алі, експерт з безпеки компанії Get Licensed.

Серед рекомендацій — не лише прибирання цінностей, а й використання камер спостереження та сигналізацій, які, за словами Алі, є найефективнішими засобами стримування. Також фахівці радять уникати публікацій у соцмережах, які можуть свідчити про відсутність господарів вдома, наприклад, фото з відпустки.

Видання нагадує, що у 2022 році у Лондоні через Google Street View викрили схему крадіжок: злочинці обирали будинки з дорогими авто біля гаражів, орієнтуючись на зображення у сервісі.

