Припиніть довіряти Google Картам: експерт назвав кращу альтернативу для навігації (фото)

Google Maps є універсальним та найпотужнішим у світі інструментом пошуку місцезнаходження, однак ця програма ненадійна для тих, хто перебуває за кермом та потребує стабільних та точних вказівок.

Експерт Бен Халесі вважає застосунок Google Maps ідеальним для швидкого пошуку, наприклад, щоб знайти найближчу кав'ярню або перевірити години роботи магазину. Однак для навігації за кермом він радить використовувати сервіс Sygic. Свій вибір він пояснив у статті для Android Police.

В чому недолік Google Maps

За словами Халесі, при керуванні автомобілем йому потрібна точна навігація, а Google Maps нерідко підводили його в цьому. Цей застосунок залежить від підключення до мережі, тому нестабільний сигнал є його слабкою стороною.

"Їдете кудись у віддалене місце, і раптом карта зависає, курсор починає обертатися, і ви взагалі втрачаєте напрямок. Коли я з'їжджаю з протореної стежки, Google Maps, ймовірно, зникають саме тоді, коли вони мені найбільше потрібні", — пише Халесі.

Хоча у Google Maps є офлайн-карти, автор не радить покладатися на них. Ці карти треба постійно оновлювати вручну. Окрім того, вони займають дуже багато місця, через що Google обмежує розмір завантажень.

Як працює Sygic

На відміну від Google Maps, Sygic працює офлайн та зберігає перевірені карти TomTom на смартфоні, упаковуючи все в набагато менший файл. Окрім того, програма краще відображає багаторівневі розв'язки.

"Карти Google мають мінімалістичний вигляд, що чудово працює під час прогулянок містом. Але коли ви їдете на швидкості шосе, стрілки смуг руху на Картах Google легко пропустити. Асистент смуги руху Sygic — це зовсім інший рівень. Коли я наближаюся до складного виїзду, застосунок фактично моделює дорогу попереду для мене", — пояснив експерт.

Навігатор Sygic

Окремо автор відзначив функцію Junction View – під час наближення до складного з'їзду з автомагістралі Sygic показує реалістичне 3D-зображення перехрестя з виділеними смугами руху та з'їздами.

За словами Халесі, 3D-карти Sygic полегшують розуміння навколишнього середовища. Оскільки орієнтири та місцевість виглядають реалістично, це допомагає зорієнтуватися набагато швидше, по картах Google.

Він також зазначив, що деякі автомобілі оснащені проекційними дисплеями (HUD), які проектують інформацію на лобове скло. Своєю чергою Sygic має спеціальний режим HUD, який буквально дозволяє покласти телефон на приладову панель під лобове скло, щоб навігація "плавала" прямо перед водієм.

Режим HUD

Навіщо платити за навігацію

Sygic використовує модель freemium, а тарифний план Premium+ коштує близько 20 доларів на рік. Також періодично надаються знижки на довічне оновлення.

Важливо

Для тих, хто здебільшого їздить короткими поїздками по місту з надійним Інтернет-покриттям та простими перехрестями, цілком буде достатньо безплатного функціоналу Google Maps. Однак водіям, які багато подорожують автомобілем, перетинаючи зони з поганим покриттям та великі перехрестя, експерт радить задуматись про платний навігатор.

"Мені зручно платити ці гроші, бо душевний спокій того вартий. Одне уникнення штрафу або один чистий проїзд через хаотичну розв'язку легко покриває вартість підписки. Також варто врахувати питання конфіденційності. Карти Google безкоштовні, бо це фактично вакуум даних. Sygic пропонує простоту. Ви платите за навігацію, вони надають її", — підсумував Халесі.

Нагадаємо, застосунок Google Maps призначений виключно для легкових автомобілів та не підходить для вантажівок, автобусів та транспорту з причепами.

Фокус також повідомляв, що альтернативою Google Maps може стати офлайн-програма MAPS.ME, яка по суті має той самий інтерфейс з іншим дизайном, але пропонує низку переваг.