Google Карти тепер працюватимуть по-іншому: чим особливе останнє оновлення (фото)
Компанія Google випустила оновлення системи штучного інтелекту (ШІ) Gemini, яке краще відображає інформацію, отриману з Google Maps.
Оновлення Google Maps вже доступне для застосунку Gemini на комп’ютерах та мобільних пристроях англійською мовою. Про це пише 9to5Google.Важливо
Якщо раніше запити, які активували Google Maps, давали переважно текстові відповіді, то тепер Gemini може "надавати локальні результати у багатому візуальному форматі" з можливістю перегляду "фотографій, оцінок та інформації з реального світу".
Для кращого розуміння Google наводить карту з емодзі-пінами, які дозволяють краще розрізняти місця. Наприклад, для відображення парку тепер використовується листяне дерево, а не просто червона позначка.
Локації супроводжуються картками із зображенням місця, рейтингом у зірках та інформацією про це місце. Одразу за картою слідує текстова відповідь на запит. Окремо користувач може отримати:
- стислий огляд місця;
- короткий виклад того, про що люди найчастіше говорять;
- поради від рецензентів.
Нагадаємо, у Google Maps з'явилася нова функція, яка автоматично визначатиме, де користувач припаркував автомобіль.
Фокус також повідомляв, що застосунок MAPS.ME може стати альтернативою Google Maps в умовах, коли немає доступу до мережі.