Google Maps теперь будет работать по-другому: что особенного в последнем обновлении (фото)

Компания Google выпустила обновление системы искусственного интеллекта (ИИ) Gemini, которое лучше отображает информацию, полученную из Google Maps.

Обновление Google Maps уже доступно для приложения Gemini на компьютерах и мобильных устройствах на английском языке. Об этом пишет 9to5Google.

Если раньше запросы, которые активировали Google Maps, давали преимущественно текстовые ответы, то теперь Gemini может "предоставлять локальные результаты в богатом визуальном формате" с возможностью просмотра "фотографий, оценок и информации из реального мира".

Для лучшего понимания Google приводит карту с эмодзи-пинами, которые позволяют лучше различать места. Например, для отображения парка теперь используется лиственное дерево, а не просто красная отметка.

Ответ на запрос от Gemini

Локации сопровождаются карточками с изображением места, рейтингом в звездах и информацией об этом месте. Сразу за картой следует текстовый ответ на запрос. Отдельно пользователь может получить:

краткий обзор места;

краткое изложение того, о чем люди чаще всего говорят;

советы от рецензентов.

