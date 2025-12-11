Больше не потеряетесь: Google Карты получили очень полезную функцию для водителей

В Google Maps появилась новая функция, которая будет автоматически определять, где пользователь припарковал автомобиль. Приложение запомнит место и отобразит его специальным значком.

Возможность сохранять местоположение парковки в Google Maps далеко не нова, но впервые в истории она совершается без участия пользователя. Пока функция доступна только на устройствах iOS. Подробности стали известны порталу 9toGoogle.

Функция автоматического сохранения мест парковки начала внедряться в iOS около месяца назад, но теперь появилась новая функция: Google Maps использует пользовательские значки автомобилей вместо стандартного кружка с буквой "P".

Google добавил пользовательские значки в виде автомобилей, заменяющие точку местоположения, появились еще в 2020 году, но только сейчас идея получила дальнейшее развитие, включая множество новых форм и цветов автомобилей, а также расширение ее поддержки на Android Auto и CarPlay.

Как недавно написал в Linkedin Рио Акасака, старший менеджер по продуктам Google Maps, при использовании пользовательской иконки авто пользовательскую иконку, теперь она должна отображаться и в качестве иконки парковки.

Представитель Google добавил, что новая функция позволяет приложению определять, когда человек припарковлся в определенном месте, автоматически сохранять это местоположение, а затем удалять его после того, как авто снова поедет. По словам разработчика, функция работает, когда пользователь садится в машину с Google Maps и подключается к системе через USB, Bluetooth или CarPlay.

Последняя часть важна, поскольку на данный момент это работает только на iOS. На Android сохранение места парковки по-прежнему осуществляется вручную, и пока нет никаких сведений о том, когда может появиться автоматическая опция. На iOS автоматическая настройка существует уже некоторое время, но теперь она включена по умолчанию.

На странице поддержки Google добавила, что место парковки автоматически хранится в течение 48 часов, если его не удалят вручную или не начнется движение по навигатору.

Отображение парковочного места перетерпело много изменений. В Android Auto уже около 10 лет есть кнопка, которая всплывает по прибытии в пункт назначения.

Ранее эксперт назвал альтернативу Google Картам для навигации. Приложение MAPS.ME предлагает похожий интерфейс с иным дизайном, но обладает рядом преимуществ.