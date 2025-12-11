Більше не загубитеся: Google Карти отримали дуже корисну функцію для водіїв

У Google Maps з'явилася нова функція, яка автоматично визначатиме, де користувач припаркував автомобіль. Додаток запам'ятає місце і відобразить його спеціальним значком.

Можливість зберігати місце розташування парковки в Google Maps далеко не нова, але вперше в історії вона відбувається без участі користувача. Поки що функція доступна тільки на пристроях iOS. Подробиці стали відомі порталу 9toGoogle.

Функція автоматичного збереження місць паркування почала впроваджуватися в iOS близько місяця тому, але тепер з'явилася нова функція: Google Maps використовує призначені для користувача значки автомобілів замість стандартного кружка з буквою "P".

Google додав призначені для користувача значки у вигляді автомобілів, що замінюють точку розташування, з'явилися ще 2020 року, але тільки зараз ідея отримала подальший розвиток, включно з безліччю нових форм і кольорів автомобілів, а також розширенням її підтримки на Android Auto і CarPlay.

Як нещодавно написав у Linkedin Ріо Акасака, старший менеджер із продуктів Google Maps, під час використання користувацької іконки авто користувацьку іконку, тепер вона має відображатися і як іконка паркування.

Представник Google додав, що нова функція дає змогу додатку визначати, коли людина припаркувалася в певному місці, автоматично зберігати це місце розташування, а потім видаляти його після того, як авто знову поїде. За словами розробника, функція працює, коли користувач сідає в машину з Google Maps і підключається до системи через USB, Bluetooth або CarPlay.

Остання частина важлива, оскільки наразі це працює тільки на iOS. На Android збереження місця паркування, як і раніше, здійснюється вручну, і поки немає ніяких відомостей про те, коли може з'явитися автоматична опція. На iOS автоматичне налаштування існує вже деякий час, але тепер воно ввімкнене за замовчуванням.

На сторінці підтримки Google додала, що місце паркування автоматично зберігається протягом 48 годин, якщо його не видалять вручну або не почнеться рух за навігатором.

Відображення паркувального місця перетерпіло багато змін. В Android Auto вже близько 10 років є кнопка, яка спливає після прибуття в пункт призначення.

Раніше експерт назвав альтернативу Google Картам для навігації. Додаток MAPS.ME пропонує схожий інтерфейс з іншим дизайном, але має низку переваг.