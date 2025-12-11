Ни в коем случае не используйте Google Maps: для кого это может закончиться трагически (фото)

Google Maps является самым популярным навигационным приложением в мире, но это не значит, что им могут пользоваться все. Оно все еще предназначено исключительно для легковых автомобилей и не подходит для грузовиков, автобусов и транспорта с прицепами.

Поскольку программа Google Maps не имеет режима для грузовиков, она не может определить, насколько велико ваше транспортное средство и может ли оно проехать по определенной дороге. Так, в Индии водитель грузовика столкнулся со стеной на обочине дороги, следуя маршруту Google Maps, пишет autoevolution.

Сообщается, что мужчина за рулем использовал Google Maps для навигации в незнакомом регионе. Приложение предложило ему маршрут, полный резких поворотов, непригодных для больших транспортных средств.

Грузовик попал в ДТП на маршруте, составленном Google Maps Фото: autoevolution.com

Грузовик едва уместился на дороге, поэтому, когда водитель попытался повернуть, он потерял контроль на повороте вниз и врезался в стену. Как отмечают в издании, авария могла быть намного трагичнее, поскольку грузовик выехал на встречную полосу, прежде чем врезаться в боковую стену.

По данным портала, водитель и некоторые местные жители обвиняют в этом инциденте Google Maps, однако в данном случае программа вряд ли виновата. Если бы у приложения была функция для грузовиков, оно, вероятно, исключило бы эту дорогу из перечня предлагаемых маршрутов.

"Ни Google Maps, ни Waze не могут предложить маршрут, оптимизированный для больших транспортных средств, поэтому если вы ищете такое приложение, лучше попробовать специальное программное обеспечение, такое как Sygic, Trucker Path или TruckMap", — отметили авторы статьи.

