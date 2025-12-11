В жодному разі не використовуйте Google Карти: для кого це може закінчитись трагічно (фото)

Google Maps є найпопулярнішим навігаційним додатком у світі, але це не означає, що ним можуть користуватися всі. Він все ще призначений виключно для легкових автомобілів та не підходить для вантажівок, автобусів та транспорту з причепами.

Оскільки програма Google Maps не має режиму для вантажівок, вона не може визначити, наскільки великий ваш транспортний засіб і чи може він проїхати по певній дорозі. Так, в Індії водій вантажівки зіткнувся зі стіною на узбіччі дороги, слідуючи маршрутом Google Maps, пише autoevolution.

Повідомляється, що чоловік за кермом використовував Google Maps для навігації у незнайомому регіоні. Застосунок запропонував йому маршрут, сповнений різкими поворотами, непридатними для великих транспортних засобів.

Вантажівка потрапила в ДТП на маршруті, складеному Google Maps Фото: autoevolution.com

Вантажівка ледь вмістилася на дорозі, тому, коли водій спробував повернути, він втратив контроль на повороті вниз і врізався в стіну. Як зазначають у виданні, аварія могла бути набагато трагічнішою, оскільки вантажівка виїхала на зустрічну смугу, перш ніж врізатися в бічну стіну.

За даними порталу, водій і деякі місцеві жителі звинувачують у цьому інциденті Google Maps, однак у цьому випадку програма навряд чи є винною. Якби у застосунку була функція для вантажівок, він, ймовірно, виключив би цю дорогу з переліку запропонованих маршрутів.

"Ні Google Maps, ні Waze не можуть запропонувати маршрут, оптимізований для великих транспортних засобів, тому якщо ви шукаєте такий додаток, краще спробувати спеціальне програмне забезпечення, таке як Sygic, Trucker Path або TruckMap", — наголосили автори статті.

