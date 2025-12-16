В старом сарае обнаружили культовый американский спорткар 50-х за $80 000 (фото)

В США обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 1957 года. Знаменитое спортивное авто с инжекторным V8 простояло более 30 лет в гараже.

Chevrolet Corvette первого поколения не эксплуатировался с середины 90-х годов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто местами заржавело Фото: Ebay

Этот Chevrolet Corvette 1957 года хранится в гараже в штате Огайо. 30 лет назад его владелец начал реставрацию авто и снял двигатель, однако так и не завершил ее. После его смерти родственники решили выставить спорткар на продажу на eBay.

В салоне необходимо заменить отделку Фото: Ebay

Chevrolet Corvette C1 нуждается в восстановлении, ведь его лакокрасочное покрытие повреждено, а местами видна ржавчина. В салоне требуется заменить часть отделки.

Впрочем, реставрация стоит усилий, ведь это редкая инжекторная версия модели. Сейчас цена Chevrolet Corvette 1957 года достигает 80 000 долларов.

4,6-литровый V8 оснащен впрыском топлива Фото: Ebay

Chevrolet Corvette 1957 года был одним из первых в мире серийных авто с впрыском топлива. Благодаря ему 4,6-литровый V8 развивал 283 л. с. Легкий стеклопластиковый спорткар способен разогнаться до сотни за 5,7 с и развить 214 км/ч. Всего выпустили всего 1040 инжекторных Chevrolet Corvette 1957 года.

