В старом сарае обнаружили культовый американский спорткар 50-х за $80 000 (фото)
В США обнаружили заброшенный Chevrolet Corvette 1957 года. Знаменитое спортивное авто с инжекторным V8 простояло более 30 лет в гараже.
Chevrolet Corvette первого поколения не эксплуатировался с середины 90-х годов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Этот Chevrolet Corvette 1957 года хранится в гараже в штате Огайо. 30 лет назад его владелец начал реставрацию авто и снял двигатель, однако так и не завершил ее. После его смерти родственники решили выставить спорткар на продажу на eBay.
Chevrolet Corvette C1 нуждается в восстановлении, ведь его лакокрасочное покрытие повреждено, а местами видна ржавчина. В салоне требуется заменить часть отделки.Важно
Впрочем, реставрация стоит усилий, ведь это редкая инжекторная версия модели. Сейчас цена Chevrolet Corvette 1957 года достигает 80 000 долларов.
Chevrolet Corvette 1957 года был одним из первых в мире серийных авто с впрыском топлива. Благодаря ему 4,6-литровый V8 развивал 283 л. с. Легкий стеклопластиковый спорткар способен разогнаться до сотни за 5,7 с и развить 214 км/ч. Всего выпустили всего 1040 инжекторных Chevrolet Corvette 1957 года.
Ранее Фокус рассказывал о культовом спортивном седане Chevrolet 90-х в заводской упаковке.
Также мы писали о культовом авто из фильма "Назад в будущее", которое простояло 30 лет в гараже.