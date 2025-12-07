Легендарное авто из фильма "Назад в будущее" простояло 30 лет заброшенным в гараже (видео)

В США обнаружили заброшенный спорткар DeLorean DMC-12. Знаменитое авто из фильма "Назад в будущее" стояло в гараже с середины 90-х.

Культовое купе DeLorean DMC-12 получит новую жизнь после 30 лет простоя в гараже. О находке рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Раритетный автомобиль нашелся в штате Миннесота. Он не заброшенный — имеет владелицу. Американка рассказала, что в начале 90-х купить DeLorean DMC-12 решил ее покойный муж, который был авто коллекционером и также владел несколькими Ferrari.

DeLorean DMC-12 простоял 30 лет в гараже Фото: скриншот / YouTube

Сын владелицы рассказал, что спорткар DeLorean DMC-12 приобрели в Калифорнии и сразу после покупки они с отцом своим ходом добрались на авто до Миннесоты.

Американка рассказала, что именно она ездила на DeLorean DMC-12, однако ни разу так и не разогналась до "магических" 88 миль в час (141 км/ч). Напомним, что в фильме "Назад в будущее" именно такую скорость необходимо было развить для путешествий во времени.

Спортивное авто неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

Из-за чрезмерного внимания окружающих эксплуатацию DeLorean DMC-12 пришлось прекратить и последние 30 лет авто стояло в гараже. Его помыли и отчистили салон.

Поскольку кузов DeLorean DMC-12 изготовлен из полированной неокрашенной стали, то пришлось использовать специальные моющие средства, чтобы избежать коррозии.

Авто из фильма "Назад в будущее" неплохо сохранилось, а его пробег составляет всего 33,5 тыс. км. Купе DeLorean DMC-12 оснащено 2,9-литровым 130-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Оно разгоняется до сотни за 10,5 с и развивает 201 км/ч.

