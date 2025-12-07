Легендарне авто з фільму "Назад у майбутнє" простояло 30 років занедбаним у гаражі (відео)

У США виявили занедбаний спорткар DeLorean DMC-12. Знамените авто з фільму "Назад у майбутнє" стояло в гаражі з середини 90-х.

Культове купе DeLorean DMC-12 отримає нове життя після 30 років простою в гаражі. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Раритетний автомобіль знайшовся у штаті Міннесота. Він не покинутий –має власницю. Американка розповіла, що на початку 90-х купити DeLorean DMC-12 вирішив її покійний чоловік, який був авто колекціонером і також володів кількома Ferrari.

DeLorean DMC-12 простояв 30 років у гаражі Фото: скриншот / YouTube

Син власниці розповів, що спорткар DeLorean DMC-12 придбали в Каліфорнії і одразу після покупки вони з батьком своїм ходом добралися на авто до Міннесоти.

Американка розповіла, що саме вона їздила на DeLorean DMC-12, однак жодного разу так і не розігналася до "магічних" 88 миль на годину (141 км/год). Нагадаємо, що у фільмі "Назад у майбутнє" саме таку швидкість необхідно було розвинути для подорожей у часі.

Спортивне авто непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

Через надмірну увагу оточуючих експлуатацію DeLorean DMC-12 довелося припинити й останні 30 років авто стояло в гаражі. Його помили та відчистили салон.

Оскільки кузов DeLorean DMC-12 виготовлений із полірованої нефарбованої сталі, то довелося використовувати спеціальні миючі засоби, аби уникнути корозії.

Авто з фільму "Назад у майбутнє" непогано збереглося, а його пробіг становить лише 33,5 тис. км. Купе DeLorean DMC-12 оснащене 2,9-літровим 130-сильним V6 і 5-ступінчастою механічною КПП. Воно розганяється до сотні за 10,5 с і розвиває 201 км/год.

