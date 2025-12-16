У старому сараї виявили культовий американський спорткар 50-х за $80 000 (фото)

У США виявили покинутий Chevrolet Corvette 1957 року. Знамените спортивне авто з інжекторним V8 простояло понад 30 років у гаражі.

Chevrolet Corvette першого покоління не експлуатувався із середини 90-х років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто місцями заіржавіло Фото: Ebay

Цей Chevrolet Corvette 1957 року зберігається у гаражі в штаті Огайо. 30 років тому його власник почав реставрацію авто і зняв двигун, проте так і не завершив її. Після його смерті родичі вирішили виставити спорткар на продаж на eBay.

У салоні необхідно замінити оздоблення Фото: Ebay

Chevrolet Corvette C1 потребує відновлення, адже його лакофарбове покриття пошкоджене, а місцями видно іржу. У салоні потрібно замінити частину оздоблення.

Важливо

Механік 53 роки тому купив авто за 1200 доларів: зараз воно коштує $1,3 мільйона (фото)

Утім, реставрація вартує зусиль, адже це рідкісна інжекторна версія моделі. Зараз ціна Chevrolet Corvette 1957 року сягає 80 000 доларів.

Відео дня

4,6-літровий V8 оснащений впорскуванням пального Фото: Ebay

Chevrolet Corvette 1957 року був одним із перших у світі серійних авто із впорскуванням пального. Завдяки йому 4,6-літровий V8 розвивав 283 к. с. Легкий склопластиковий спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,7 с і розвинути 214 км/год. Усього випустили лише 1040 інжекторних Chevrolet Corvette 1957 року.

Раніше Фокус розповідав про культовий спортивний седан Chevrolet 90-х у заводському пакуванні.

Також ми писали про культове авто з фільму "Назад у майбутнє", яке простояло 30 років у гаражі.