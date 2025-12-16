У старому сараї виявили культовий американський спорткар 50-х за $80 000 (фото)
У США виявили покинутий Chevrolet Corvette 1957 року. Знамените спортивне авто з інжекторним V8 простояло понад 30 років у гаражі.
Chevrolet Corvette першого покоління не експлуатувався із середини 90-х років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Chevrolet Corvette 1957 року зберігається у гаражі в штаті Огайо. 30 років тому його власник почав реставрацію авто і зняв двигун, проте так і не завершив її. Після його смерті родичі вирішили виставити спорткар на продаж на eBay.
Chevrolet Corvette C1 потребує відновлення, адже його лакофарбове покриття пошкоджене, а місцями видно іржу. У салоні потрібно замінити частину оздоблення.Важливо
Утім, реставрація вартує зусиль, адже це рідкісна інжекторна версія моделі. Зараз ціна Chevrolet Corvette 1957 року сягає 80 000 доларів.
Chevrolet Corvette 1957 року був одним із перших у світі серійних авто із впорскуванням пального. Завдяки йому 4,6-літровий V8 розвивав 283 к. с. Легкий склопластиковий спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,7 с і розвинути 214 км/год. Усього випустили лише 1040 інжекторних Chevrolet Corvette 1957 року.
