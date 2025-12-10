Дешевые телевизоры Hisense затмевают LG и Sony: как им это удается и стоит ли покупать

Китайские телевизоры бренда Hisense продают в Украине и по всему миру телевизоры, которые заметно дешевле моделей LG, Samsung или Sony с подобными характеристиками.

Вместо того чтобы напрямую конкурировать с высокорентабельными премиум-сегментами, компания сделала ставку на большие объемы продукции, крайне низкую маржу и агрессивную ценовую политику. Журналист Никола Бочис в статье для BGR рассказал, стоит ли покупать дешевые телевизоры Hisense.

Почему телевизоры Hisense такие дешевые

Hisense была создана в Китае в 1969 году как производитель радиоприемников, а через 10 лет перешла к производству телевизоров и быстро создала крупную инфраструктуру. Сейчас ее производственная база включает заводы в Мексике, Словении и Южной Африке, что дает производственное преимущество, не всегда доступное брендам, базирующимся в Японии или Южной Корее.

Низкая цена многих моделей телевизоров Hisense, таких как U8QG за $900, является результатом нескольких взаимосвязанных стратегических решений. Первое из них — вертикальная интеграция. Hisense производит значительную часть своих компонентов, особенно панелей, в рамках своей обширной производственной системы. Согласно отраслевым данным, только основной производственный центр компании в Циндао занимает более 12 квадратных километров и наладил крупномасштабное производство ЖК-панелей. Контролируя производство комплектующих внутри компании, Hisense избегает огромных затрат, которые могут возникнуть при сотрудничестве с независимыми поставщиками, и это позволяет снизить цены на готовые телевизоры.

Телевизор Hisense U8QG обеспечивает хорошее соотношение цены и качества Фото: Tom's Guide

Hisense производит некоторые компоненты в Китае, где затраты на рабочую силу и логистику значительно ниже по сравнению с компаниями, производящими продукцию в более дорогих регионах или полагающимися на внешних поставщиков. Это преимущество в стоимости отражается на цене.

Второй фактор — это бизнес-модель. Производственные затраты компании могут не сильно отличаться от затрат массовых брендов, но розничная маржа ниже. Hisense решила получать меньшую прибыль от продажи одного изделия и компенсировать это большими объемами продаж и узнаваемостью бренда. Конкуренция со стороны других бюджетных брендов еще больше снижает цены.

Упрощение функций в более дешевых моделях также снижает их стоимость. Телевизоры Hisense премиум-класса используют технологии miniLED, квантовые точки и частоту обновления 120 Гц, а вот более доступные имеют оборудование среднего уровня, меньше зон с премиальной подсветкой и более дешевые материалы.

Hisense, как и другие производители смарт-телевизоров, может монетизировать сбор данные пользователей для рекламодателей и сервисов рекомендации контента, чтобы компенсировать часть затрат и снизить цены.

Телевизоры Hisense не всегда могут похвастаться абсолютным совершенством сборки или престижем бренда, но обеспечивают хорошее соотношение цены и качества. Некоторые компромиссы влияют как на стоимость, так и на удобство использования.

Некоторые телевизоры Hisense, например U7QG, хвалят за пиковую яркость, поддержку HDMI 2.1, VRR и частоту обновления 120 Гц в моделях среднего ценового сегмента — функции, которые до недавнего времени были доступны только в телевизорах высокого класса.

Недавно Hisense QD6QF попал в рейтинг лучших бюджетных телевизоров. За свою цену он предлагает достаточно хорошую яркость и широкий диапазон цветов.

Писали также, почему TCL выпускает дешевые телевизоры, конкурирующие с более дорогими моделями. Секрет кроется в продуманной бизнес-стратегии, масштабах производства и технических компромиссах.