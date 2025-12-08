Бюджетные телевизоры 2025: топ 3 лучшие модели по результатам тестирований (фото)

Чтобы получить 4k-телевизор с приличным дисплеем, достаточно хорошим для просмотра фильмов и телешоу, не обязательно тратить кучу денег. На рынке сегодня есть ряд бюджетных моделей с неплохими характеристиками.

Чтобы определить, какой бюджетный телевизор стоит купить в 2025 году, эксперты портала RTINGS протестировали популярные модели и выделили три лучших варианта.

TCL QM6K

TCL QM6K Фото: RTINGS

По словам обозревателей, TCL QM6K оказался лучшим бюджетным телевизором из всех протестированных. От моделей других брендов с аналогичной ценой его отличает функция локального затемнения, которая обеспечивает глубокие черные цвета в темной комнате.

Среди других преимуществ TCL QM6K — широкий диапазон цветов и приличная обработка. Телевизор предлагает хорошую яркость SDR, что делает его пригодным для использования в комнате с включенным освещением. Кроме того, эта модель поддерживает Dolby Vision и HDR10+.

TCL QM6K получил два порта HDMI 2.1, которые поддерживают 4k 144Hz, 1080p 288Hz и VRR, что делает его хорошим вариантом для геймеров с ограниченным бюджетом. Телевизор также может похвастаться достаточно быстрыми переходами пикселей, поэтому размытие движения сведено к минимуму.

TCL QM7K

TCL QM7K Фото: RTINGS

TCL QM7K получил от экспертов звание лучшего бюджетного телевизора премиум-класса. Эта модель имеет гораздо лучшие уровни черного, чем QM6K, поэтому обеспечивает более глубокие черные цвета в темной комнате с немного меньшим ореолом вокруг светлых участков.

Ключевым преимуществом TCL QM7K по сравнению с более дешевым TCL QM6K оказалась яркость и лучшая обработка бликов. Это означает, что он качественнее отображает светлые участки в HDR и хорошо подходит для работы в ярко освещенных комнатах.

QM7K имеет такие же игровые функции, как и QM6K, поэтому полностью совместим с современными игровыми консолями и хорошо сочетается с мощными игровыми ПК. Время отклика пикселей немного быстрее, что обещает несколько более плавное воспроизведение движений.

Hisense QD6QF

Hisense QD6QF Фото: RTINGS

Как отмечают в издании, Hisense QD6QF — это лучший выбор для тех, кто ищет именно дешевый телевизор. Его яркости достаточно для комнаты с несколькими включенными верхними лампами, однако по качеству изображения он уступает предыдущим моделям.

Hisense QD6QF не имеет локального затемнения, поэтому черные цвета выглядят сероватыми. Яркие цвета на нем выглядят приглушенными, а темные — не очень насыщенными. При этом телевизор все еще отображает широкий диапазон цветов, благодаря чему картинка не выглядит вялой.

Этот телевизор не получил HDMI 2.1 или многих других современных игровых функций, однако он поддерживает 1440p при 120 Гц с VRR, что является хорошей новостью для геймеров с ограниченным бюджетом. Однако задержка ввода довольно высока во время игры на 120 Гц. Переходы пикселей немного медленные, поэтому быстрое движение довольно размыто.

