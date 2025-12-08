Бюджетні телевізори 2025: топ 3 найкращі моделі за результатами тестувань (фото)

Щоб отримати 4k-телевізор з пристойним дисплеєм, достатньо хорошим для перегляду фільмів та телешоу, не обов’язково витрачати купу грошей. На ринку сьогодні є низка бюджетних моделей з непоганими характеристиками.

Щоб визначити, який бюджетний телевізор варто купити у 2025 році, експерти порталу RTINGS протестували популярні моделі та виділили три найкращі варіанти.

TCL QM6K

TCL QM6K Фото: RTINGS

За словами оглядачів, TCL QM6K виявився найкращим бюджетним телевізором з усіх протестованих. Від моделей інших брендів з аналогічною ціною його відрізняє функція локального затемнення, яка забезпечує глибокі чорні кольори в темній кімнаті.

Серед інших переваг TCL QM6K — широкий діапазон кольорів та пристойна обробка. Телевізор пропонує хорошу яскравість SDR, що робить його придатним для використання в кімнаті з увімкненим освітленням. Окрім того, ця модель підтримує Dolby Vision та HDR10+.

TCL QM6K отримав два порти HDMI 2.1, які підтримують 4k 144Hz, 1080p 288Hz та VRR, що робить його хорошим варіантом для геймерів з обмеженим бюджетом. Телевізор також може похвалитися достатньо швидкими переходами пікселів, тому розмиття руху зведено до мінімуму.

TCL QM7K

TCL QM7K Фото: RTINGS

TCL QM7K отримав від експертів звання найкращого бюджетного телевізора преміумкласу. Ця модель має набагато кращі рівні чорного, ніж QM6K, тому забезпечує глибші чорні кольори в темній кімнаті з трохи меншим ореолом навколо світлих ділянок.

Ключовою перевагою TCL QM7K в порівнянні з дешевшим TCL QM6K виявилась яскравість та краща обробка відблисків. Це означає, що він якісніше відображає світлі ділянки в HDR та добре підходить для роботи в яскраво освітлених кімнатах.

QM7K має такі ж ігрові функції, як і QM6K, тому повністю сумісний із сучасними ігровими консолями та добре поєднується з потужними ігровими ПК. Час відгуку пікселів трохи швидший, що обіцяє дещо плавніше відтворення рухів.

Hisense QD6QF

Hisense QD6QF Фото: RTINGS

Як зазначають у виданні, Hisense QD6QF — це найкращий вибір для тих, хто шукає саме дешевий телевізор. Його яскравості достатньо для кімнати з кількома увімкненими верхніми лампами, однак за якістю зображення він поступається попереднім моделям.

Hisense QD6QF не має локального затемнення, тому чорні кольори виглядають сіруватими. Яскраві кольори на ньому виглядають приглушеними, а темні – не дуже насиченими. При цьому телевізор все ще відображає широкий діапазон кольорів, завдяки чому картинка не виглядає млявою.

Цей телевізор не отримав HDMI 2.1 чи багатьох інших сучасних ігрових функцій, однак він підтримує 1440p при 120 Гц з VRR, що є хорошою новиною для геймерів з обмеженим бюджетом. Однак, затримка введення досить висока під час гри на 120 Гц. Переходи пікселів трохи повільні, тому швидкий рух досить розмитий.

Нагадаємо, південнокорейська компанія LG планує випустити щонайменше дві нові моделі телевізорів QNED у 2026 році — LG QNED85B та LG QNED86B.

Фокус також писав про те, чому телевізорам TCL вдається конкурувати з брендами преміумкласу, такими як Samsung і LG, зберігаючи свою низьку вартість.