Не тільки LG: експерти назвали топ 5 найкращих OLED-телевізорів на будь-який бюджет (фото)

Технологія OLED у телевізорах залишається еталоном якості зображення для домашніх кінотеатрів. У 2025 році ринок пропонує широкий вибір моделей: від доступних варіантів до технологічних флагманів.

Експерти видання TechRadar провели детальне тестування актуальних моделей, оцінюючи яскравість, точність передачі кольору, ігрові можливості та якість звуку, і обрали найкращі пристрої у своїх категоріях.

Найкращий баланс ціни та якості: LG C5

LG C5 займає позицію найкращого універсального OLED-телевізора. Він оснащений новим процесором Alpha 9 Gen 8 AI, який забезпечує приріст яскравості порівняно з попередньою моделлю C4 (пікова яскравість досягає 1180 ніт) і покращує обробку зображення.

LG C5 Фото: Future

Модель ідеально підходить для геймерів: усі чотири порти HDMI підтримують повну специфікацію 2.1, включно з 4K при 144 Гц, VRR (G-Sync і FreeSync Premium) і Dolby Vision Gaming. Оновлена система webOS 25 отримала корисні ШІ-функції, такі як автоматичне розпізнавання голосу для перемикання профілів користувачів і чат-бот для допомоги в налаштуваннях.

Найкращий бюджетний телевізор: LG B4

LG B4 — це найдоступніший спосіб отримати якісне OLED-зображення. Незважаючи на статус початкової моделі, він пропонує відмінну деталізацію, глибокий чорний колір і підтримку Dolby Vision. Яскравість панелі нижча, ніж у старших серій (пік близько 656 ніт), але для більшості сценаріїв цього достатньо.

LG B4 Фото: Future

Головна перевага B4 перед конкурентами у своєму класі — повноцінний набір ігрових функцій. Телевізор оснащений чотирма портами HDMI 2.1 з підтримкою 4K 144 Гц, VRR і ALLM, що робить його відмінним вибором для власників сучасних консолей. До недоліків можна віднести середню якість вбудованого звуку.

Найкращий преміальний варіант: LG G5

Флагманська модель LG G5 використовує нову технологію панелі (Primary Tandem RGB), яка забезпечує неймовірну пікову яскравість — до 2268 ніт у режимі Filmmaker. Це дає змогу телевізору конкурувати за яскравістю з LED-моделями та комфортно працювати навіть у дуже світлих приміщеннях.

LG G5 Фото: Future

G5 підтримує всі передові ігрові функції, включно з 4K 165 Гц і VRR, і має рекордно низьку затримку введення (input lag) у 9,1 мс. Дизайн Zero Gap дає змогу закріпити телевізор на стіні без зазору. Єдиний мінус — відсутність підтримки формату HDR10+.

Найкращий звук: Panasonic Z95B

Panasonic Z95B виділяється на тлі конкурентів потужною вбудованою аудіосистемою 360 Soundscape Pro. Це 5.1.2-канальна система з динаміками, спрямованими вгору і в сторони, налаштована інженерами Technics. Вона забезпечує об'ємне звучання Dolby Atmos без необхідності купувати саундбар.

Panasonic Z95B Фото: Future

У плані зображення Z95B фокусується на точності передачі кольору і кінематографічності, а не тільки на яскравості (хоча вона досягає значних 2107 ніт). Недоліком моделі назвали наявність лише двох портів HDMI 2.1, що може бути незручно для користувачів із кількома консолями.

Найкращий для яскравих кімнат: Samsung S95F

Samsung S95F використовує технологію QD-OLED, яка забезпечує насичені кольори та високу яскравість. Головна особливість моделі — унікальне матове покриття екрану Glare Free 2.0. Воно ефективно усуває відблиски і віддзеркалення, зберігаючи водночас глибину чорного кольору, що робить цей телевізор ідеальним вибором для кімнат з великою кількістю вікон.

Samsung S95F Фото: Future

Для геймерів передбачена підтримка 4K 165 Гц і всіх технологій VRR на чотирьох портах HDMI 2.1. З мінусів — відсутність підтримки Dolby Vision (Samsung використовує свій стандарт HDR10+) і специфічна робота з чорним кольором при дуже яскравому зовнішньому освітленні.

Раніше повідомлялося, що названо найкращі телевізори 2025 року. Samsung продовжує домінувати на світовому ринку телевізорів, утримуючи перше місце за обсягом поставок і виручкою вже 20-й рік поспіль. Незважаючи на конкуренцію з боку китайських брендів, південнокорейський гігант демонструє зростання ринкової частки в грошовому вираженні.