Названо найкращі телевізори 2025 року: який бренд лідирує вже 20 років поспіль (фото)

Samsung продовжує домінувати на світовому ринку телевізорів, утримуючи перше місце за обсягом поставок і виручкою вже 20-й рік поспіль. Незважаючи на конкуренцію з боку китайських брендів, південнокорейський гігант демонструє зростання ринкової частки в грошовому вираженні.

Згідно зі свіжим звітом аналітичної компанії Omdia, за підсумками третього кварталу 2025 року на глобальному ринку ТБ склалася традиційна розстановка сил, пише Chosun.

Samsung Electronics впевнено посідає перше місце з часткою виручки 29%, що на 0,4% вище за показник минулого року. Найближчий претендент, LG Electronics, хоч і зберіг другу сходинку, втратив частину ринку, знизивши свою частку з 16,5% до 15,2%.

Замикають четвірку лідерів китайські бренди TCL (13%) і Hisense (10,9%), які продовжують нарощувати свою присутність, пропонуючи більш доступні моделі.

Телевізор LG G5 (ілюстративне фото) Фото: Скриншот

А ось у преміальному сегменті OLED-телевізорів ситуація інша. Тут беззаперечним лідером залишається LG Electronics. Компанія утримує 49,7% ринку за кількістю проданих пристроїв і 45,4% за виручкою. Очікується, що за підсумками року LG в 13-й раз поспіль підтвердить свій статус головного гравця на ринку OLED.

Незважаючи на успіхи корейських брендів у преміум-сегменті та загальній виручці, у штучному вираженні китайські компанії вже вирвалися вперед. Сумарна частка поставок TCL, Hisense і Xiaomi досягла 31,8%, обігнавши сукупний показник Samsung і LG (28,5%). У рейтингу за кількістю відвантажених телевізорів LG опустилася на четверте місце (10,6%), поступившись TCL (14,3%) і Hisense (12,4%).

До того ж жорстка цінова війна з китайськими виробниками дорого обходиться провідним брендам. У третьому кварталі підрозділ Samsung, що відповідає за ТВ і побутову техніку, зафіксував операційний збиток у розмірі 100 мільярдів вон. У LG справи йдуть ще гірше: збиток її телевізійного підрозділу становив 302,6 мільярда вон.

