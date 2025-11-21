Телевізори LED, OLED, QD-OLED, QNED: у чому різниця технологій, яка краща і дешевша (фото, відео)

Сьогодні багато виробників пропонують телевізори, оснащені різними технологіями, обіцяючи високу якість картинки. Але вони відрізняються за ціною, тому важливо знати, який пристрій коштує своїх грошей і підходить саме вам.

Різні типи дисплеїв забезпечують різну якість зображення. Вибір правильного дисплея забезпечить найкращі враження від перегляду контенту, однак — який телевізор все ж таки варто обрати у 2025 році? На це питання відповіли експерти компанії Dolby.

Що таке LED-телевізор

Найпоширенішою технологією відображення є LED. Технічно, це рідкокристалічний дисплей (РК) зі світлодіодним підсвічуванням, завдяки якому зображення стає чітким. Такі моделі забезпечують хорошу якість зображення. Вони доступні у всіх цінових категоріях: від бюджетних до висококласних телевізорів із додатковими функціями.

Як влаштований LED-телевізор Фото: dolby.com

Завдяки своїй широкій популярності ці дисплеї часто легко знайти, а висока частота оновлення зображення робить їх популярним вибором серед геймерів. LED-телевізори випускаються в широкому діапазоні розмірів і завдяки своїй доступності підійдуть практично для будь-якого приміщення в будинку.

Світлодіодні екрани — одні з найяскравіших на ринку, а деякі пропонують широкий кут огляду з невеликою зміною кольору і не сильно залежать від освітлення в приміщенні завдяки більш обмеженій, але ефективній точності передачі кольору і контрастності. Світлодіодні телевізори, як правило, важчі та товщі за багато інших представлених на ринку пристроїв, але їх можна кріпити на стіну.

Що таке OLED

У OLED-пристроїв немає підсвічування, — натомість використовуються окремі світлодіоди, які випромінюють світло певного кольору при подачі електричного струму. Цей більш точний метод управління світлом дає змогу OLED-пристроям створювати глибокі, захопливі чорні кольори, повністю вимикаючи пікселі. Відсутність підсвічування дає змогу OLED-телевізорам бути тоншими і легшими за інші сучасні технології.

"Якщо ви шукаєте телевізор для домашнього кінотеатру, OLED — правильний вибір. Яскраві, точні кольори і глибокий чорний колір забезпечують відмінне зображення", — пишуть автори.

Як влаштований OLED-екран Фото: dolby.com

Однак OLED-панелі, як правило, не такі яскраві, як світлодіодні. Якщо дивитися такий телевізор у яскраво освітленій кімнаті, він буде тьмяним, на відміну від LED. Якщо є можливість керувати освітленням і бажання отримати додаткову точність передачі кольору, то OLED-телевізор — чудовий варіант.

"Майте на увазі, що OLED-пристрої, як правило, перебувають у вищій ціновій категорії порівняно зі світлодіодними аналогами", — застерігають фахівці.

Що означають абревіатури QLED, QNED, QD-OLED

У телевізорах QLED, QNED і QD-OLED використовуються квантові точки, що поліпшують якість зображення, випромінюючи більше кольорів. У QLED- або QNED-панелях світлодіодне підсвічування проходить через шар звичайних пікселів, а потім через шар квантових точок, який випромінює більше кольорів, ніж звичайні світлодіодні телевізори. Це робить їх чудовими в умовах, коли яскраве освітлення неможливо контролювати, наприклад, у приміщеннях з великою кількістю вікон.

QLED і OLED — у чому різниця

У моделях QNED використовується поєднання технологій квантових точок і нанокомірок з підсвічуванням на базі міні-світлодіодів. Завдяки десяткам тисяч світлодіодів і тисячам зон затемнення, моделі QNED забезпечують яскравіше зображення, ніж звичайні LED-телевізори, зменшуючи віддзеркалення на екрані та забезпечуючи чудову колірну контрастність. Якщо ви дивитеся багато HDR-контенту в добре освітленій кімнаті, пристрій QNED — чудовий вибір, вважають експерти.

QD-OLED — це вдосконалена версія технології OLED-дисплеїв. У ній використовуються квантові точки, які випромінюють колір при отриманні електричного сигналу, а не покладаються на підсвічування. Телевізори QD-OLED володіють усіма перевагами OLED — яскравими кольорами і глибоким чорним кольором, — але при цьому можуть бути яскравішими, ніж OLED. Це означає, що у вас більше варіантів розміщення телевізора і при цьому ви отримуєте відмінне зображення.

Телевізори з квантовими точками коштують дорожче за звичайні LED-моделі.

"Якщо у вас обмежений бюджет або ви шукаєте додатковий телевізор, наприклад, для кухні або спальні, світлодіодний телевізор все одно може бути гарним вибором", — підсумовують автори.

