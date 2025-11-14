Топ 3 найкращих бюджетних телевізори 2025 року: якісні ТВ-панелі від 200 доларів (фото)

До рейтингу потрапили моделі TCL QM6K, Hisense QD6QF і TCL QM7K з високою контрастністю, насиченими кольорами і хорошим ігровим функціоналом.

Якщо у вас обмежений бюджет і ви шукаєте хороший бюджетний 4K-телевізор, то експерти видання rtings.com рекомендують звертати увагу на моделі з достатньою яскравістю, високою контрастністю, щоб зображення не виглядало розмитим, з яскравими кольорами, що роблять картинку виразною, та з інтелектуальними функціями, щоб не довелося купувати окремий пристрій для потокової передачі. Фахівці протестували кілька ТВ-панелей і вибрали найкращі.

Найкращий бюджетний телевізор: TCL QM6K

Найкращим бюджетним телевізором за підсумками тестів став TCL QM6K. Його відмінність від моделей інших брендів аналогічної цінової категорії — ефективна функція локального затемнення, завдяки якій у темній кімнаті можна побачити вражаюче глибокий чорний колір, хоча й помітні ореоли. У поєднанні з широким колірним діапазоном і якісною обробкою зображення, цей телевізор забезпечує чудову якість зображення. Він має гарну яскравість SDR, що дає змогу використовувати його в кімнаті з невеликою кількістю світла. Яскравості в HDR достатньо для виділення яскравих ділянок, тому HDR-контент має досить гарний вигляд. Крім того, він підтримує Dolby Vision і HDR10+, що гарантує підтримку HDR-форматів.

телевізор TCL QM6K Фото: TCL

Телевізор оснащений двома портами HDMI 2.1 з підтримкою 4K при 144 Гц, 1080p при 288 Гц і VRR, що робить його відмінним варіантом як для консольних, так і для ПК-геймерів з обмеженим бюджетом. Він також забезпечує досить швидку зміну пікселів, завдяки чому розмиття зображення під час руху зведено до мінімуму.

Технічні характеристики TCL QM6K:

Роздільна здатність: 4K

Частота оновлення: 144 Гц

Покриття екрану: Глянцеве

Тип: LED

Підтип: VA

Dolby Vision: є

Розміри (дюйми): 55, 65, 75, 85, 98

Найкращий бюджетний телевізор преміум-класу: TCL QM7K

Якщо вам подобається TCL QM6K, але ви хочете ще кращої якості зображення, найкращим бюджетним смарт-телевізором для тих, хто може витратити трохи більше, стане TCL QM7K. У нього набагато вищий рівень чорного, ніж у QM6K, тому ви отримаєте глибший чорний колір у темній кімнаті з трохи меншим ореолом навколо яскравих ділянок. Телевізор також відображає більш насичені кольори і має чудову обробку зображення, тому виглядає краще в будь-якому контексті. Його головна перевага перед бюджетною моделлю полягає в тому, що він значно яскравіший і володіє чудовим придушенням відображень, що робить його придатним для використання у світлих приміщеннях. Ця перевага в яскравості також означає, що він забезпечує більш вражаючі яскраві ділянки в HDR.

Ігрові функції аналогічні QM6K, тому він повністю сумісний із сучасними ігровими консолями та чудово поєднується з потужними ігровими ПК. Час відгуку пікселів трохи менший, ніж у дешевшої моделі, що забезпечує трохи плавніший рух.

Технічні характеристики TCL QM7K:

Роздільна здатність: 4K

Частота оновлення: 144 Гц

Покриття екрана: глянсове

Тип: LED

Підтип: VA

Dolby Vision: є

Розміри (дюйми): 55, 65, 75, 85, 98

Найкращий дешевий телевізор: Hisense QD6QF

Найкращий недорогий телевізор — Hisense QD6QF. У нього немає локального затемнення, тому чорні кольори виглядають сіруватими, що робить зображення трохи плоским. Яскраві кольори виглядають приглушеними, а темні — не дуже насиченими, але, оскільки телевізор відображає широкий колірний діапазон, зображення не виглядає млявим. На жаль, у HDR він занадто тьмяний. Яскравості телевізора достатньо, щоб дивитися його в кімнаті з кількома верхніми світильниками, щоб не відволікатися на відображення, але в яскраво освітлених приміщеннях видимість може бути проблематичною.

Телевізор Hisense QD6QF Фото: rtings.com

Модель підтримує роздільну здатність 1440p при 120 Гц з VRR, що є приємною особливістю для геймерів з обмеженим бюджетом. Однак затримка введення при 120 Гц досить висока. Ви також можете грати в 4K при 60 Гц, якщо віддаєте перевагу більш деталізованому зображенню з меншою затримкою введення. На жаль, переходи між пікселями трохи повільні, тому динамічні сцени виглядають розмитими.

Панель із діагоналлю 43 дюйми продається на світовому ринку за ціною 213 доларів США.

Технічні характеристики Hisense QD6QF:

Роздільна здатність: 4K

Частота оновлення: 60 Гц

Покриття екрана: глянсове

Тип: LED

Підтип: VA

Dolby Vision: є

Розміри (дюйми): 43, 50, 55, 65, 75, 85, 100

Раніше ми писали, що нова технологія змінить телевізори назавжди, але дістанеться не всім. Технології не стоять на місці, і вже на підході нове покоління QLED- і OLED-телевізорів з іще ширшим колірним охопленням, ніж у нових LED-телевізорів з RGB-підсвічуванням. Щоправда, технологія P-QD буде актуальною не для всіх телевізорів.