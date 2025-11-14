Краще, ніж OLED: нова технологія змінить телевізори назавжди, але дістанеться вона не всім

Технології не стоять на місці, і вже на підході нове покоління QLED- і OLED-телевізорів з іще ширшим колірним охопленням, ніж у нових LED-телевізорів з RGB-підсвічуванням. Щоправда, технологія P-QD буде актуальною не для всіх телевізорів.

P-QD — це телевізійна панель, що забезпечує понад 95% колірного простору Rec.2020, пояснює techradar.com. Вона стане в пригоді тим користувачам, яким потрібен референсний монітор для графічного дизайну або інших застосунків з абсолютною точністю передавання кольору в розширеному колірному охопленні.

Але, з іншого боку, цей колірний діапазон не використовується у фільмах і передачах HDR, які ви дивитеся по телевізору.

Що таке технологія P-QD

Буква "P" в абревіатурі P-QD означає перовскіт. Він замінює кадмій та індій, що використовуються в телевізорах на квантових точках першого і другого поколінь відповідно. Кадмій передає кольори точніше, ніж індій, проте він заборонений у багатьох країнах через свою токсичність. А перовскіт обіцяє забезпечити точність кадмію, але без його негативного впливу.

Що стосується P-QD, то це технологія квантових точок третього покоління. Стандартний телевізор другого покоління на квантових точках досягає приблизно 75% від Rec.2020 у QLED і miniLED телевізорах. Використання перовскітних квантових точок обіцяє підвищення до 95%. Це точніше, ніж у сучасних QD-OLED, які зазвичай досягають 90% або нижче від Rec.2020, а також ніж у RGB-LED телевізорів із показником 90%.

Коли саме запуститься технологія P-QD, поки невідомо. Але вже ходять чутки, що вона буде використовуватися на новому телевізорі TCL X11L, який готується до випуску в 2026 році.

Сама компанія TCL пообіцяла використовувати в цьому телевізорі технологію Super Quantum Dot, але конкретно P-QD не називала. Водночас, ще з 2020 року вона співпрацює з компанією Zhijing Nanotech якраз у сфері розробки P-QD.

Фахівці вважають, що P-QD — це серйозна заявка, і, можливо, TCL вдасться вийти в лідери галузі. Першими нову технологію отримають, звичайно флагманські телевізори. Але не виключено, що з часом вона все-таки стане доступною і для більш бюджетних моделей — якщо їх доопрацюють належним чином. Загалом, експерти вважають, що виробники професійних моніторів зацікавляться технологією раніше, ніж виробники телевізорів.

Також фахівці дали рекомендації, як відрізнити дорогий телевізор від дешевого. Головним критерієм виявилася панель телевізора: на преміум-моделях завжди використовується технологія OLED.