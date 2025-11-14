Лучше, чем OLED: новая технология изменит телевизоры навсегда, но достанется она не всем

Технологии не стоят на месте, и уже на подходе новое поколение QLED- и OLED-телевизоров с ещё более широким цветовым охватом, чем у новых LED-телевизоров с RGB-подсветкой. Правда, технология P-QD будет актуальной не для всех телевизоров.

P-QD – это телевизионная панель, обеспечивающая более 95% цветового пространства Rec.2020, поясняет techradar.com. Она пригодится тем пользователем, которым нужен референсный монитор для графического дизайна или других приложений с абсолютной точностью передачи цвета в расширенном цветовом охвате.

Но, с другой стороны, этот цветовой диапазон не используется в фильмах и передачах HDR, которые вы смотрите по телевизору.

Что такое технология P-QD

Буква "P" в аббревиатуре P-QD означает перовскит. Он заменяет кадмий и индий, используемые в телевизорах на квантовых точках первого и второго поколений соответственно. Кадмий передает цвета более точно, чем индий, однако он запрещен во многих странах из-за своей токсичности. А перовскит обещает обеспечить точность кадмия, но без его негативного влияния.

Что касается P-QD, то это технология квантовых точек третьего поколения. Стандартный телевизор второго поколения на квантовых точках достигает примерно 75% от Rec.2020 в QLED и miniLED телевизорах. Использование перовскитных квантовых точек обещает повышение до 95%. Это точнее, чем у современных QD-OLED, которые обычно достигают 90% или ниже от Rec.2020, а также чем у RGB-LED телевизоров с показателем 90%.

Когда именно запустится технология P-QD, пока неизвестно. Но уже ходят слухи, что она будет использоваться на новом телевизоре TCL X11L, который готовится к выпуску в 2026 году.

Сама компания TCL пообещала использовать в этом телевизоре технологию Super Quantum Dot, но конкретно P-QD не называла. В то же время, еще с 2020 года она сотрудничает с компанией Zhijing Nanotech как раз в сфере разработки P-QD.

Специалисты считают, что P-QD – это серьезная заявка, и, возможно, TCL удастся выйти в лидеры отрасли. Первыми новую технологию получат, конечно флагманские телевизоры. Но не исключено, что со временем она все-таки станет доступной и для более бюджетных моделей – если их доработают надлежащим образом. В целом, эксперты считают, что производители профессиональных мониторов заинтересуются технологией раньше, чем производители телевизоров.

Также специалисты дали рекомендации, как отличить дорогой телевизор от дешевого. Главным критерием оказалась панель телевизора: на премиум-моделях всегда используется технология OLED.