Топ-3 лучших бюджетных телевизора 2025 года: качественные ТВ-панели от 200 долларов (фото)

В рейтинг попали модели TCL QM6K, Hisense QD6QF и TCL QM7K с высокой контрастностью, насыщенными цветами и хорошим игровым функционалом.

Если у вас ограниченный бюджет и вы ищете хороший бюджетный 4K-телевизор, то эксперты издания rtings.com рекомендуют обращать внимание на модели с достаточной яркостью, высокой контрастностью, чтобы изображение не выглядело размытым, с яркими цветами, делающими картинку выразительной, и с интеллектуальными функциями, чтобы не пришлось покупать отдельное устройство для потоковой передачи. Специалисты протестировали несколько ТВ-панелей и выбрали лучшие.

Лучший бюджетный телевизор: TCL QM6K

Лучшим бюджетным телевизором по итогам тестов стал TCL QM6K. Его отличие от моделей других брендов аналогичной ценовой категории — эффективная функция локального затемнения, благодаря которой в темной комнате можно увидеть впечатляюще глубокий черный цвет, хотя и заметны ореолы. В сочетании с широким цветовым диапазоном и качественной обработкой изображения, этот телевизор обеспечивает отличное качество изображения. Он обладает хорошей яркостью SDR, что позволяет использовать его в комнате с небольшим количеством света. Яркости в HDR достаточно для выделения ярких участков, поэтому HDR-контент выглядит довольно хорошо. Кроме того, он поддерживает Dolby Vision и HDR10+, что гарантирует поддержку HDR-форматов.

телевизор TCL QM6K Фото: TCL

Телевизор оснащен двумя портами HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 144 Гц, 1080p при 288 Гц и VRR, что делает его отличным вариантом как для консольных, так и для ПК-геймеров с ограниченным бюджетом. Он также обеспечивает достаточно быструю смену пикселей, благодаря чему размытие изображения при движении сведено к минимуму.

Технические характеристики TCL QM6K:

Разрешение: 4K

Частота обновления: 144 Гц

Покрытие экрана: Глянцевое

Тип: LED

Подтип: VA

Dolby Vision: есть

Размеры (дюймы): 55, 65, 75, 85, 98

Лучший бюджетный телевизор премиум-класса: TCL QM7K

Если вам нравится TCL QM6K, но вы хотите еще лучшего качества изображения, лучшим бюджетным смарт-телевизором для тех, кто может потратить немного больше, станет TCL QM7K. У него гораздо более высокий уровень черного, чем у QM6K, поэтому вы получите более глубокий черный цвет в темной комнате с чуть меньшим ореолом вокруг ярких участков. Телевизор также отображает более насыщенные цвета и обладает превосходной обработкой изображения, поэтому выглядит лучше в любом контексте. Его главное преимущество перед бюджетной моделью заключается в том, что он значительно ярче и обладает превосходным подавлением отражений, что делает его подходящим для использования в светлых помещениях. Это преимущество в яркости также означает, что он обеспечивает более впечатляющие яркие участки в HDR.

Игровые функции аналогичны QM6K, поэтому он полностью совместим с современными игровыми консолями и отлично сочетается с мощными игровыми ПК. Время отклика пикселей немного меньше, чем у более дешевой модели, что обеспечивает чуть более плавное движение.

Технические характеристики TCL QM7K:

Разрешение: 4K

Частота обновления: 144 Гц

Покрытие экрана: глянцевое

Тип: LED

Подтип: VA

Dolby Vision: есть

Размеры (дюймы): 55, 65, 75, 85, 98

Лучший дешевый телевизор: Hisense QD6QF

Лучший недорогой телевизор — Hisense QD6QF. У него нет локального затемнения, поэтому черные цвета выглядят сероватыми, что делает изображение немного плоским. Яркие цвета выглядят приглушенными, а темные — не очень насыщенными, но, поскольку телевизор отображает широкий цветовой диапазон, изображение не выглядит безжизненным. К сожалению, в HDR он слишком тусклый. Яркости телевизора достаточно, чтобы смотреть его в комнате с несколькими верхними светильниками, чтобы не отвлекаться на отражения, но в ярко освещенных помещениях видимость может быть проблематичной.

Телевизор Hisense QD6QF Фото: rtings.com

Модель поддерживает разрешение 1440p при 120 Гц с VRR, что является приятной особенностью для геймеров с ограниченным бюджетом. Однако задержка ввода при 120 Гц довольно высокая. Вы также можете играть в 4K при 60 Гц, если предпочитаете более детализированное изображение с меньшей задержкой ввода. К сожалению, переходы между пикселями немного медленные, поэтому динамичные сцены выглядят размытыми.

Панель с диагональю 43 дюйма продается на мировом рынке по цене 213 долларов США.

Технические характеристики Hisense QD6QF:

Разрешение: 4K

Частота обновления: 60 Гц

Покрытие экрана: глянцевое

Тип: LED

Подтип: VA

Dolby Vision: есть

Размеры (дюймы): 43, 50, 55, 65, 75, 85, 100

