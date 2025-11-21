Телевизоры LED, OLED, QD-OLED, QNED: в чем разница технологий, какая лучше и дешевле (фото, видео)

Сегодня многие производители предлагают телевизоры, оснащенные различными технологиями, обещая высокое качество картинки. Но они отличаются по цене, поэтому важно знать, какое устройство стоит своих денег и подходит именно вам.

Разные типы дисплеев обеспечивают разное качество изображения. Выбор правильного дисплея обеспечит наилучшие впечатления от просмотра контента, однако — какой телевизор все же стоит выбрать в 2025 году? На этот вопрос ответили эксперты компании Dolby.

Что такое LED-телевизор

Самой распространенной технологией отображения является LED. Технически, это жидкокристаллический дисплей (ЖК) со светодиодной подсветкой, благодаря которой изображение становится четким. Такие модели обеспечивают хорошее качество изображения. Они доступны во всех ценовых категориях: от бюджетных до высококлассных телевизоров с дополнительными функциями.

Как устроен LED-телевизор Фото: dolby.com

Благодаря своей широкой популярности эти дисплеи часто легко найти, а высокая частота обновления изображения делает их популярным выбором среди геймеров. LED-телевизоры выпускаются в широком диапазоне размеров и благодаря своей доступности подойдут практически для любого помещения в доме.

Светодиодные экраны — одни из самых ярких на рынке, а некоторые предлагают широкий угол обзора с небольшим изменением цвета и не сильно зависят от освещения в помещении благодаря более ограниченной, но эффективной точности цветопередачи и контрастности. Светодиодные телевизоры, как правило, тяжелее и толще многих других представленных на рынке устройств, но их можно крепить на стену.

Что такое OLED

У OLED-устройств нет подсветки, — вместо этого используются отдельные светодиоды, которые излучают свет определенного цвета при подаче электрического тока. Этот более точный метод управления светом позволяет OLED-устройствам создавать глубокие, захватывающие черные цвета, полностью отключая пиксели. Отсутствие подсветки позволяет OLED-телевизорам быть тоньше и легче других современных технологий.

"Если вы ищете телевизор для домашнего кинотеатра, OLED — правильный выбор. Яркие, точные цвета и глубокий черный цвет обеспечивают отличное изображение", — пишут авторы.

Как устроен OLED-экран Фото: dolby.com

Однако OLED-панели, как правило, не такие яркие, как светодиодные. Если смотреть такой телевизор в ярко освещенной комнате, он будет тусклым, в отличие от LED. Если есть возможность управлять освещением и желание получить дополнительную точность цветопередачи, то OLED-телевизор — отличный вариант.

"Имейте в виду, что OLED-устройства, как правило, находятся в более высокой ценовой категории по сравнению со светодиодными аналогами", — предостерегают специалисты.

Что означают аббревиатуры QLED, QNED, QD-OLED

В телевизорах QLED, QNED и QD-OLED используются квантовые точки, улучшающие качество изображения, излучая больше цветов. В QLED- или QNED-панелях светодиодная подсветка проходит через слой обычных пикселей, а затем через слой квантовых точек, который излучает больше цветов, чем обычные светодиодные телевизоры. Это делает их превосходными в условиях, когда яркое освещение невозможно контролировать, например, в помещениях с большим количеством окон.

QLED и OLED - в чем разница

В моделях QNED используется сочетание технологий квантовых точек и наноячеек с подсветкой на базе мини-светодиодов. Благодаря десяткам тысяч светодиодов и тысячам зон затемнения, модели QNED обеспечивают более яркое изображение, чем обычные LED-телевизоры, уменьшая отражения на экране и обеспечивая превосходную цветовую контрастность. Если вы смотрите много HDR-контента в хорошо освещенной комнате, устройство QNED — отличный выбор, считают эксперты.

QD-OLED — это усовершенствованная версия технологии OLED-дисплеев. В ней используются квантовые точки, которые излучают цвет при получении электрического сигнала, а не полагаются на подсветку. Телевизоры QD-OLED обладают всеми преимуществами OLED — яркими цветами и глубоким черным цветом, — но при этом могут быть ярче, чем OLED. Это означает, что у вас больше вариантов размещения телевизора и при этом вы получаете отличное изображение.

Телевизоры с квантовыми точками стоят дороже обычных LED-моделей.

"Если у вас ограниченный бюджет или вы ищете дополнительный телевизор, например, для кухни или спальни, светодиодный телевизор все равно может быть хорошим выбором", — заключают авторы.

Ранее мы писали, про качественные ТВ-панели стоимостью от 200 долларов. В рейтинг попали модели TCL QM6K, Hisense QD6QF и TCL QM7K с высокой контрастностью, насыщенными цветами и хорошим игровым функционалом.