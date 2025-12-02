Названы лучшие телевизоры 2025 года: какой бренд лидирует уже 20 лет подряд (фото)

Samsung продолжает доминировать на мировом рынке телевизоров, удерживая первое место по объему поставок и выручке уже 20-й год подряд. Несмотря на конкуренцию со стороны китайских брендов, южнокорейский гигант демонстрирует рост рыночной доли в денежном выражении.

Согласно свежему отчету аналитической компании Omdia, по итогам третьего квартала 2025 года на глобальном рынке ТВ сложилась традиционная расстановка сил, пишет Chosun.

Samsung Electronics уверенно занимает первое место с долей выручки 29%, что на 0,4% выше показателя прошлого года. Ближайший претендент, LG Electronics, хоть и сохранил вторую строчку, потерял часть рынка, снизив свою долю с 16,5% до 15,2%.

Замыкают четверку лидеров китайские бренды TCL (13%) и Hisense (10,9%), которые продолжают наращивать свое присутствие, предлагая более доступные модели.

Телевизор LG G5 (иллюстративное фото) Фото: Скриншот

А вот в премиальном сегменте OLED-телевизоров ситуация иная. Здесь безоговорочным лидером остается LG Electronics. Компания удерживает 49,7% рынка по количеству проданных устройств и 45,4% по выручке. Ожидается, что по итогам года LG в 13-й раз подряд подтвердит свой статус главного игрока на рынке OLED.

Несмотря на успехи корейских брендов в премиум-сегменте и общей выручке, в штучном выражении китайские компании уже вырвались вперед. Суммарная доля поставок TCL, Hisense и Xiaomi достигла 31,8%, обогнав совокупный показатель Samsung и LG (28,5%). В рейтинге по количеству отгруженных телевизоров LG опустилась на четвертое место (10,6%), уступив TCL (14,3%) и Hisense (12,4%).

Вдобавок жесткая ценовая война с китайскими производителями дорого обходится лидирующим брендам. В третьем квартале подразделение Samsung, отвечающее за ТВ и бытовую технику, зафиксировало операционный убыток в размере 100 миллиардов вон. У LG дела обстоят еще хуже: убыток ее телевизионного подразделения составил 302,6 миллиарда вон.

