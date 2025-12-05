Не только LG: эксперты назвали топ-5 лучших OLED-телевизоров на любой бюджет (фото)

Технология OLED в телевизорах остается эталоном качества изображения для домашних кинотеатров. В 2025 году рынок предлагает широкий выбор моделей: от доступных вариантов до технологических флагманов.

Эксперты издания TechRadar провели детальное тестирование актуальных моделей, оценивая яркость, точность цветопередачи, игровые возможности и качество звука, и выбрали лучшие устройства в своих категориях.

Лучший баланс цены и качества: LG C5

LG C5 занимает позицию лучшего универсального OLED-телевизора. Он оснащен новым процессором Alpha 9 Gen 8 AI, который обеспечивает прирост яркости по сравнению с предыдущей моделью C4 (пиковая яркость достигает 1180 нит) и улучшает обработку изображения.

LG C5 Фото: Future

Модель идеально подходит для геймеров: все четыре порта HDMI поддерживают полную спецификацию 2.1, включая 4K при 144 Гц, VRR (G-Sync и FreeSync Premium) и Dolby Vision Gaming. Обновленная система webOS 25 получила полезные ИИ-функции, такие как автоматическое распознавание голоса для переключения профилей пользователей и чат-бот для помощи в настройках.

Лучший бюджетный телевизор: LG B4

LG B4 — это самый доступный способ получить качественное OLED-изображение. Несмотря на статус начальной модели, он предлагает отличную детализацию, глубокий черный цвет и поддержку Dolby Vision. Яркость панели ниже, чем у старших серий (пик около 656 нит), но для большинства сценариев этого достаточно.

LG B4 Фото: Future

Главное преимущество B4 перед конкурентами в своем классе — полноценный набор игровых функций. Телевизор оснащен четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой 4K 144 Гц, VRR и ALLM, что делает его отличным выбором для владельцев современных консолей. К недостаткам можно отнести среднее качество встроенного звука.

Лучший премиальный вариант: LG G5

Флагманская модель LG G5 использует новую технологию панели (Primary Tandem RGB), которая обеспечивает невероятную пиковую яркость — до 2268 нит в режиме Filmmaker. Это позволяет телевизору конкурировать по яркости с LED-моделями и комфортно работать даже в очень светлых помещениях.

LG G5 Фото: Future

G5 поддерживает все передовые игровые функции, включая 4K 165 Гц и VRR, и имеет рекордно низкую задержку ввода (input lag) в 9,1 мс. Дизайн Zero Gap позволяет закрепить телевизор на стене без зазора. Единственный минус — отсутствие поддержки формата HDR10+.

Лучший звук: Panasonic Z95B

Panasonic Z95B выделяется на фоне конкурентов мощной встроенной аудиосистемой 360 Soundscape Pro. Это 5.1.2-канальная система с динамиками, направленными вверх и в стороны, настроенная инженерами Technics. Она обеспечивает объемное звучание Dolby Atmos без необходимости покупать саундбар.

Panasonic Z95B Фото: Future

В плане изображения Z95B фокусируется на точности цветопередачи и кинематографичности, а не только на яркости (хотя она достигает внушительных 2107 нит). Недостатком модели назвали наличие всего двух портов HDMI 2.1, что может быть неудобно для пользователей с несколькими консолями.

Лучший для ярких комнат: Samsung S95F

Samsung S95F использует технологию QD-OLED, которая обеспечивает насыщенные цвета и высокую яркость. Главная особенность модели — уникальное матовое покрытие экрана Glare Free 2.0. Оно эффективно устраняет блики и отражения, сохраняя при этом глубину черного цвета, что делает этот телевизор идеальным выбором для комнат с большим количеством окон.

Samsung S95F Фото: Future

Для геймеров предусмотрена поддержка 4K 165 Гц и всех технологий VRR на четырех портах HDMI 2.1. Из минусов — отсутствие поддержки Dolby Vision (Samsung использует свой стандарт HDR10+) и специфическая работа с черным цветом при очень ярком внешнем освещении.

