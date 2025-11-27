Телевізори 2026 року на підході: в мережі "засвітились" нові моделі LG QNED (фото)

Південнокорейська компанія LG планує випустити щонайменше дві нові моделі телевізорів QNED у 2026 році.

Нові телевізори LG QNED85B та LG QNED86B нещодавно були помічені в базі даних Safety Korea.

Телевізор LG QNED85B Фото: Safety Korea

Телевізор QNED85B 2026 року з 86-дюймовим екраном отримав сертифікат від Корейської випробувальної лабораторії (KTC). Він позначений номерами моделей LG 86QNED85BMA/86QNED85BKA.

Телевізор LG QNED86B Фото: Safety Korea

В тій самій базі даних були знайдені 75-дюймовий, 86-дюймовий та 100-дюймовий розміри телевізора QNED86B 2026 року. Вказані номери моделей: 75QNED86BMA/75QNED86BKA, LG 86QNED86BMA/86QNED86BKA та LG 100QNED86BMA/100QNED86BKA.

На оприлюднених фото можна побачити, що модель QNED85B має дві тонкі ніжки, тоді як QNED86B має більшу центральну підставку. Детальні характеристики телевізорів поки не розкриваються.

Як зазначає портал Notebookcheck, моделі QNED85B та QNED86B стануть наступниками QNED85A та QNED86A відповідно. Дата презентації нових телевізорів наразі невідома, однак очікується, що LG розкриє більше деталей про них найближчими тижнями.

