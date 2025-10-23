Вийшов "бюджетний" OLED-телевізор від Panasonic з діагоналлю 77-дюймів: ціна здивувала (фото)

Японська компанія Panasonic представила новий OLED-телевізор Z8BA з великим екраном і флагманським функціоналом. При цьому ціна новинки набагато нижча, ніж можна очікувати від преміум-моделі.

Якщо 77-дюймовий Z95B коштував 4699 доларів, то новий Z8BA — майже вдвічі менше, зазначає techradar.com. Модель обійдеться в 2499 доларів (близько 100 тис. у перерахунку на гривні). Вона доступна тільки в одному розмірі і є своєрідним компромісом між Z95B і доступнішою лінійкою Z80B. Як зазначає видання, серед усього іншого, цей телевізор чудово підійде для любителів ігор.

OLED-телевізор Z8BA Фото: Panasonic

Монітор Z8BA оснащений процесором Panasonic HCX Pro AI MK II і панеллю Master OLED Pro Cinema Size, що, за словами виробника, забезпечує "виняткову яскравість".

Точність передачі кольору виведена на кінематографічний рівень, а процесор на базі штучного інтелекту забезпечує роботу технології 4K Remaster Engine. Телевізор також оснащений технологією Dolby Vision IQ Precision — вдосконаленою версією Dolby Vision IQ, підтримує Dolby Atmos і аудіосистему Technics 360 Soundscape Pro.

Є і вбудована підтримка Fire TV, а також сумісність з ATSC 3.0, Apple HomeKit і AirPlay.

Крім частоти оновлення 144 Гц, телевізор Z8BA пропонує безліч функцій, які оцінять геймери, — зокрема підтримку G-SYNC і FreeSync V2 Premium на двох портах HDMI 2.1. Телевізор підтримує і режим True Game Mode — передустановку, спеціально розроблену для точного перенесення кольорів і оптимального балансу білого в іграх. Ще є спеціальні ігрові звукові режими для рольових ігор і шутерів від першої особи.

