Ці телевізори Samsung розкуповують по всьому світу: чому вони такі популярні (фото)

Глобальні продажі OLED-телевізорів Samsung стрімко зростають. Лише за три роки компанія змогла майже потроїти свою частку в сегменті, і, за прогнозами, в найближчому майбутньому може стати лідером, обігнавши LG.

У 2022 році Samsung тріумфально повернулася на ринок OLED-телевізорів, представивши моделі з фірмовою технологією QD-OLED. Судячи з актуальних даних, ця ставка повністю себе виправдала, пише SamMobile з посиланням на звіт Omdia.

Вражаюча статистика

За даними аналітиків, у першій половині 2023 року на частку OLED-телевізорів припадало лише 5,5% від загальних продажів моделей Samsung. У 2024-му ця цифра зросла до 9,7%, а в першій половині 2025 року досягла 12,3%.

У кількісному вираженні зростання ще більш показове. У 2023-му Samsung продала 1 млн OLED-телевізорів, у 2024-му — вже 1,4 млн. Прогнозується, що за весь 2025 рік компанія продасть 2 мільйони штук, а в 2026-му — 3 мільйони таких пристроїв. Це означає, що всього за три роки Samsung потроїть свої продажі в цьому секторі.

Телевізор Samsung S95F Фото: tomsguide.com

Причини тренду

Успіх OLED-телевізорів Samsung зумовлений двома факторами.

Технологічний прорив: Компанія застосовує панелі QD-OLED власного виробництва, які виправляють недоліки старих OLED-телевізорів. Вони стали значно яскравішими, практично позбулися проблеми вигоряння і, що найголовніше, стали доступнішими. Наступні моделі, такі як S95C, S95D і S95F, тільки закріпили цей успіх.

Конкуренція з Китаєм: Другою не менш важливою причиною стала агресивна конкуренція з боку китайських брендів на ринку LCD-телевізорів. Бренди з КНР навчилися виробляти LCD-панелі дешевше, пропонуючи кращі характеристики за менші гроші. Це змусило Samsung змістити фокус з масового LCD-сегмента на більш преміальну і прибуткову категорію OLED. У ній корпорація може претендувати на лідерство за рахунок технологічної переваги.

Завдяки цій стратегії Samsung не тільки успішно конкурує з LG, а й активно нарощує свою частку, готуючись у найближчому майбутньому очолити OLED-ринок.

Раніше Фокус повідомляв, що OLED-телевізори наступного року сильно подешевшають. У звіті компанії FlatpanelsHD йдеться, що наступного року виробництво OLED-телевізорів стане дешевшим, ніж будь-коли, хоча великих знижок чекати не варто.