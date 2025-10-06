OLED-телевізори наступного року сильно подешевшають: експерти пояснили, чому

У звіті компанії FlatpanelsHD йдеться, що наступного року виробництво OLED-телевізорів стане дешевшим, ніж будь-коли, але не варто чекати великих знижок.

Будь то LCD, OLED або RGB-LED, кожен новий вид телевізійної техніки виходить на ринок з високим цінником. Хороша новина в тому, що ціни з часом знижуються, і якщо говорити про OLED-телевізори, то вони досить значно впали за останні 5 років — і продовжать падати наступного року, пише techradar.com.

Згідно з даними галузевих джерел, наданих FlatpanelsHD, вартість 65-дюймової OLED-панелі від LG Display у 2020 році становила 1000 доларів. У 2024 році цей показник знизився до 600 доларів, і очікується, що до кінця 2025 року вона опуститься нижче 500 доларів. Подальше зниження очікується у 2026 році.

Йдеться не тільки про 65-дюймові OLED-панелі, а про панелі всіх розмірів. Наприклад, вказують аналітики, вартість 77-дюймових і 83-дюймових пристроїв помітно знизилася за останній рік.

Виробникам дисплеїв необхідно окупити свої початкові та поточні інвестиції в персонал, виробничі лінії, матеріали, а це означає, що споживач не побачить істотного падіння цін, попереджають експерти.

Чому виробництво OLED-телевізорів дешевшає

Перехід на новий тип телевізійних панелей обходиться недешево. Виробникам доводиться інвестувати в нове обладнання, а часто і в цілі нові заводи для його встановлення. Їм потрібно навчати своїх співробітників і підвищувати ефективність виробництва, щоб забезпечити більш високу продуктивність і менші відходи. Коротше кажучи, їм потрібно витратити багато грошей і одразу, йдеться в матеріалі.

Згодом вкладення починають окупатися. Як пояснює корейське видання Biz Chosun, для LG Display розширення лінійки продукції та підвищення виходу придатних виробів — це зусилля, "які почали приносити плоди минулого року", завдяки яким собівартість продукції знизилася на 30%.

"Наступного року компанія планує додатково скоротити витрати за рахунок інноваційного дизайну, який змінює структуру драйвера дисплея", — згадують у звіті.

Biz Chosun також зазначає, що зниження виробничих витрат може запобігти екзистенціальній загрозі з боку RGB-світлодіодів, так званих "вбивць OLED", на початковому етапі.

"Вартість світлодіодних чипів, що складають RGB-підсвічування, становить більшу частину ціни за одиницю панелі", — пояснило галузеве джерело. "Якщо включити вартість підсвічування і драйвера, вона фактично оцінюється на рівні 400-600 доларів, що можна порівняти з вартістю виробництва OLED-панелей, а може бути навіть вище".

Раніше ми писали, що OLED-телевізори різко дешевшають. З 2020 року витрати на виробництво 65-дюймових OLED-дисплеїв LG знизилися майже вдвічі, що вплинуло на ринкові ціни. У 2026 році вартість можете впасти ще сильніше на тлі сильної конкуренції з новими РК-телевізорами з Китаю.