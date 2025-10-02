Дорогі OLED-телевізори різко дешевшають: у чому причина і чи варто купувати

З 2020 року витрати на виробництво 65-дюймових OLED-дисплеїв LG знизилися майже вдвічі, що вплинуло на ринкові ціни. У 2026 році вартість можете впасти ще сильніше на тлі сильної конкуренції з новими РК-телевізорами з Китаю.

Завдяки новим технологіям, розширенню лінійки продукції, стабільним графікам випуску і великим заводам собівартість OLED від LG Display уже може бути нижчою за собівартість рідкокристалічних дисплеїв. Про це пише корейська газета Biz Chosun, посилаючись на галузеві джерела.

За їхніми даними, собівартість виробництва 65-дюймової OLED-панелі від LG Display у 2020 році становила 1000 доларів США. До минулого року собівартість знизилася до 600 доларів США, і очікується, що до кінця цього року вона опуститься нижче 500 доларів США, а до 2026 року прогнозується подальше зниження.

У LG Display є заводи з виробництва OLED-дисплеїв у Пхаджу (Південна Корея) і Гуанчжоу (Китай). У Китаї дві третини вартості заводу вже окупилися, що значно здешевило виробництво OLED-панелей і вже сприяє зниженню цін на телевізори. У поєднанні з іншими ініціативами зі скорочення витрат собівартість продукції зараз майже на 50% нижча, ніж у 2020 році.

Ймовірно, LG Display не стане знижувати ринкові ціни наполовину, адже, як і раніше, бореться з рентабельністю. Однак уже 2025 року здешевлення виробництва призвело до зниження цін на великі OLED-телевізори з діагоналлю 77 і 83 дюйми.

Останні два-три роки LG Display займалася розширенням лінійки продукції та стабілізацією виходу виробів, щоб повністю переключитися на продаж OLED. У 2024 році такі заходи призвели до зниження витрат на 30% порівняно з 2023-м роком, і тенденція триває у 2025 році.

"Наступного року компанія планує додатково скоротити виробничі витрати за рахунок інноваційного дизайну, який змінює структуру мікросхеми драйвера дисплея (DDI)", — пише Biz Chosun.

OLED-телевізор LG C5 незабаром може отримати знижку в магазинах Фото: RTINGS

Фактично, виробництво OLED-телевізорів, можливо, вже стало дешевшим, ніж виробництво РК-панелей зі світлодіодним підсвічуванням RGB. За даними Biz Chosun, у RGB LED-телевізорів вартість світлодіодних чіпів для RGB-підсвічування становить більшу частину ціни за одиницю панелі.

RGB LED-телевізори китайських корпорацій демонструють дуже високу якість зображення, а тому прагнуть відібрати частку OLED на ринку телевізорів преміум-класу. У відповідь на це LG Display планує максимально знизити собівартість одиниці продукції, максимально підвищивши ефективність виробництва OLED-панелей. Однак, оскільки китайська технологія RGB LED-панелей все ще перебуває на ранній стадії розвитку, очікується, що вартість панелей буде порівнянна або навіть вища, ніж у OLED. Це дає змогу припустити, що перевага OLED на ринку телевізорів преміум-класу збережеться протягом наступного року або двох.

Якщо включити вартість підсвічування і драйверів, то виробництво рідкокристалічної панелі оцінюють на рівні 400-600 доларів, що можна порівняти з вартістю виробництва OLED-панелей, а може бути і вище. Таким чином OLED-панелі можуть все ще бути трохи дорожчими за традиційні РК-панелі, але в найближчі 5-10 років цілком можуть стати дешевшими.

Рідкокристалічні телевізори теж удосконалюються, багато хто з них зараз подають як QLED або mini-LED. Нещодавно пояснювали, чим РК-телевізори кращі за OLED і навпаки.

