LCD проти OLED: телевізори з якою технологією дисплеїв працюють краще

Більшість телевізорів на ринку сьогодні оснащені OLED або LCD-дисплеями. У кожної технології є свої плюси і мінуси, які потрібно врахувати перед покупкою.

Related video

Рідкокристалічні телевізори, також звані LED-телевізорами, з'явилися на ринку з початку 2000-х років. Найкращі з них оснащені такими технологіями, як квантові точки або локальне затемнення, для створення яскравого зображення 4K HDR. Оскільки вони продаються вже давно, РК-телевізори часто рекламуються під більш хитромудрими назвами, такими як QLED або mini-LED, але основна технологія — це рідкокристалічний дисплей (Liquid Crystal Display або скорочено LCD).

Інша телевізійна технологія, органічні світлодіоди, з'явилася на масовому ринку відносно нещодавно, хоча і доступна вже понад десять років. OLED-панелі виробляються компаніями LG і Samsung і також називаються QD-OLED і WOLED залежно від конкретної версії використовуваної технології.

Фокус переклав статтю "LCD проти OLED: порівняння технологій відображення інформації на телевізорах", яку письменник Джеффрі Моррісон опублікував у виданні CNET.

Як працюють LСD і OLED простими словами

Головна відмінність між двома технологіями полягає в принципі їхньої роботи. Зображення на кожному телевізорі складається з мільйонів крихітних "пікселів" — елементів зображення, які, об'єднуючись, створюють зображення.

В OLED кожен піксель має власне підсвічування, тому окреме підсвічування не потрібне. У LCD-телевізорі кожен піксель підсвічується окремим світлодіодним підсвічуванням. У невеликих і недорогих телевізорах таких світлодіодів може бути кілька, а у більших і дорожчих — сотні й тисячі. Ця різниця у формуванні світла безпосередньо впливає на загальну якість зображення: деякі з них кращі для РК-дисплеїв, але більшість — для OLED.

Самі РК-панелі виробляються низкою компаній по всій Азії. Усі сучасні OLED-панелі виробляються підрозділами LG Display і Samsung Display, що займаються виробництвом дисплеїв цих компаній. Інші компанії також купують панелі у цих виробників, іноді навіть між собою, але якщо ви купуєте OLED-телевізор, то панель, що формує зображення, виробляється однією з цих компаній.

OLED незмінно, з року в рік і за результатами всіх тестів, лідирує за якістю зображення, але РК-телевізори зазвичай коштують дешевше і при цьому забезпечують чудову якість зображення. Різноманітні нові технології, які ми обговоримо, допомагають РК-дисплеям не відставати від більш сучасних конкурентів.

Отже, який із них кращий? Читайте далі про їхні сильні та слабкі сторони. Загалом, ми порівнюватимемо OLED з найкращими (читай: найдорожчими) РК-дисплеями, головним чином тому, що дешевих OLED-телевізорів (поки що) не існує.

Яскравість

Переможець: LCD

Програв: OLED

Ставтеся до цієї категорії з часткою скепсису. Обидва типи телевізорів дуже яскраві і можуть мати гарний вигляд навіть у сонячній кімнаті, не кажучи вже про приміщення з помірним освітленням або в темних кімнатах, де зображення має найяскравіший вигляд. Якщо говорити серйозно, жоден сучасний телевізор не можна назвати "тьмяним".

РК-дисплеї тут особливо цінуються, оскільки вся поверхня екрана може бути яскравішою завдяки підсвічуванню. Як правило, максимальну яскравість забезпечують міні-світлодіоди. Однак і QD-OLED, і новий 4-шаровий OLED від LG, як і раніше, забезпечують вражаючу яскравість, так що різниця вже не така велика, як раніше.

OLED-телевізор Samsung S95F забезпечує високу яскравість навіть при сонячному освітленні Фото: Samsung

Рівень чорного

Переможець: OLED

Програв: LCD

З іншого боку, світловіддача — це рівень чорного, тобто наскільки темним може бути телевізор. OLED виграє тут завдяки здатності повністю відключати окремі пікселі. Він здатний створювати воістину ідеальний чорний колір.

У найкращих РК-дисплеях використовується локальне затемнення, за якого частини екрана можуть затемнюватися незалежно одна від одної. Це не так добре, як попіксельне керування, оскільки чорні області все одно не абсолютно чорні, але це краще, ніж нічого. У найкращих РК-дисплеях використовується повномасштабне локальне затемнення, яке забезпечує ще більш точне регулювання контрастності зображення на екрані, але навіть вони можуть страждати від ефекту "засвічення", коли яскрава ділянка псує чорний колір сусідньої темної ділянки. Зокрема, у mini-LED світлодіодів значно більше, ніж у традиційних LED-дисплеях, тому в деяких ситуаціях вони можуть мати майже такий самий вигляд, як OLED.

Для отримання детальнішої інформації ознайомтеся з цим описом світлодіодного підсвічування РК-дисплеїв і описом локального затемнення світлодіодів.

Коефіцієнт контрастності

Переможець: OLED

Програв: LCD

Ось тут-то все і складається. Контрастність — це різниця між найяскравішим і найтемнішим кольором, який може бути на телевізорі. OLED тут — переможець, тому що він може бути дуже яскравим, а також здатний відображати абсолютно чорний колір без розмиття. У нього найкращий коефіцієнт контрастності серед усіх сучасних дисплеїв.

Контрастність — найважливіший аспект якості зображення. Дисплей із високою контрастністю матиме реалістичніший вигляд, ніж із низькою. Різниця між найкращим і найгіршим РК-дисплеєм суттєва, і mini-LED знову пропонує найкращу продуктивність для цієї технології. Однак навіть "найгірший" OLED-дисплей матиме кращий вигляд, ніж майже всі РК-дисплеї.

Для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з основами коефіцієнта контрастності та дізнайтеся, чому важливо розуміти коефіцієнт контрастності.

Роздільна здатність

Переможець: Нічия

Тут усе просто. І OLED, і LCD широко доступні у форматі UltraHD (4K), а для особливо багатих є і версії 8K.

Існують також невеликі та недорогі РК-дисплеї з роздільною здатністю 1080p і навіть 720p. OLED-дисплеїв з роздільною здатністю 1080p і нижче на ринку поки немає.

Телевізор Sony A90J OLED з роздільною здатністю 4К Фото: Sony

Частота оновлення та розмиття руху

Переможець: Нічия

Частота оновлення важлива для зменшення розмиття під час руху, тобто розмиття всього, що рухається на екрані (включно з усім зображенням під час панорамування). На жаль, поточна версія OLED-дисплеїв, як і РК-дисплеї, має розмиття під час руху. OLED, а також РК-дисплеї середнього та високого класу мають частоту оновлення 120 Гц. Дешевші РК-дисплеї мають частоту оновлення 60 Гц. Майте на увазі, що більшість компаній використовують значення, що перевищують їхню "справжню" частоту оновлення.

В органічних світлодіодах і багатьох РК-дисплеях використовується вставка чорного кадру, що дає змогу поліпшити роздільну здатність руху, не вдаючись до (зазвичай) лякаючого ефекту мильної опери.

Кут огляду

Переможець: OLED

Програв: LCD

Один із головних недоліків РК-телевізорів — зміна якості зображення, якщо ви сидите не по центру (тобто, з боків). Наскільки це важливо для вас, залежить, звичайно, від того, як ви сидите, а також від того, наскільки сильно ви любите своїх близьких.

У деяких РК-дисплеях використовуються панелі з комутацією в площині, які забезпечують кращу якість зображення поза віссю, ніж інші типи РК-дисплеїв, але мають не такий гарний вигляд, як інші РК-дисплеї, під час прямого перегляду (насамперед через нижчий коефіцієнт контрастності).

У OLED-дисплеїв немає проблеми зсувів, характерної для РК-дисплеїв: зображення на них має практично однаковий вигляд навіть під найекстремальнішими кутами. Тому, якщо у вас велика зона відпочинку, OLED — найкращий вибір.

Високий динамічний діапазон (HDR)

Переможець: OLED (із застереженнями)

Перегляд контенту з розширеним динамічним діапазоном дає змогу вашому телевізору по-справжньому розкрити свій потенціал. Це як їхати по шосе, а не по двосмуговій ґрунтовій дорозі. З ним телевізор здатний відтворювати більш яскраві та насичені відблиски і, як правило, забезпечує більш широке колірне охоплення.

Практично всі сучасні телевізори сумісні з HDR, але це ще не все. Заява про підтримку HDR на телевізорі не означає, що він зможе коректно відображати HDR-контент. Усі OLED-телевізори мають динамічний діапазон, необхідний для використання HDR, але недорогі РК-телевізори, особливо без підсвічування з локальним затемненням, не мають його. Тому, якщо ви хочете побачити HDR-контент у всій його динамічній і яскравій красі, вибирайте OLED або РК-телевізор з локальним затемненням, наприклад, mini-LED.

У наших тестах, що порівнюють найкращі нові OLED- і РК-телевізори з HDR-іграми та фільмами, OLED зазвичай має кращий вигляд. Чудова контрастність і відсутність ефекту засвічення беруть гору, незважаючи на перевагу РК-телевізорів у яскравості. Інакше кажучи, РК-телевізори можуть бути яскравішими, особливо в повноекранних яскравих сценах і в HDR-світіннях, але жоден із них не може контролювати яскравість так точно, як OLED-телевізор.

Розширена кольорова гама

Переможець: Нічия

Широке колірне охоплення (WCG) пов'язане з HDR, хоча технічно один із них може існувати окремо. Це розширення колірної гами, доступної на "стандартних" телевізорах. Уявіть собі більш насичені, глибокі та яскраві кольори.

Більшість РК-дисплеїв середнього та високого класу, а також усі нові моделі OLED-дисплеїв підтримують технологію WCG. У деяких моделях обох моделей ця можливість зумовлена використанням квантових точок.

Дізнайтеся більше про те, як телевізори відтворюють колір, як вони будуть відтворювати колір і як працює розширена колірна гамма.

Найменший трикутник (кола по кутах) — це те, що може ваш поточний HDTV. Наступний за розміром (квадрати) — це колір P3. Найбільший (краї трикутників) — це Rec 2020. Фото: cnet.com

Рівномірність

Переможець: OLED

Програв: LCD

Рівномірність (Uniformity) передбачає сталість яскравості по всьому екрану. Багато недорогих РК-дисплеїв із цим справляються жахливо, оскільки світло "просочується" по краях. Це може відволікати, особливо під час перегляду темних фільмів. На моделях середнього і високого класу ця проблема зазвичай не така очевидна.

Споживання енергії

Переможець: Нічия

Енергоспоживання OLED-дисплеїв безпосередньо залежить від яскравості екрана. Що яскравіший екран, то більше енергії він споживає. Воно навіть змінюється залежно від контенту. Темний фільм споживає менше енергії, ніж хокейний матч або лижні змагання.

Енергоспоживання РК-дисплеїв залежить від налаштувань підсвічування. Що нижчий рівень підсвічування, то нижче енергоспоживання. Звичайний світлодіодний РК-дисплей з низькою яскравістю підсвічування споживає менше енергії, ніж OLED-дисплей.

Загалом усі нові телевізори доволі енергоефективні, і навіть найенергоощадніший сучасний телевізор обійдеться вам лише на кілька доларів на рік дорожче. При цьому великі та яскраві телевізори споживають набагато більше енергії, ніж маленькі та тьмяні.

Термін служби

Переможець: Нічия

LG заявляє, що термін служби їхніх OLED-телевізорів становить 100 000 годин при зниженні яскравості до половини, що можна порівняти з показниками LED LCD. Загалом, усі сучасні телевізори доволі надійні і мають прослужити довгі роки.

Чи означає це, що ваш новий РК- або OLED-телевізор прослужить кілька десятиліть, як останній ЕПТ-телевізор ваших батьків (як на фото)? Швидше за все, ні, але навіщо вам це? 42-дюймовий плоский телевізор наприкінці 90-х коштував 14 000 доларів, а зараз 55-дюймовий телевізор з роздільною здатністю у понад 16 разів вищою і контрастністю в мільйон разів вищою коштує 250 доларів. Тобто, на той час, як вам знадобиться його замінити, з'явиться щось ще краще, ніж те, що є зараз, і за менші гроші.

Оскільки загалом вони досить надійні, вам не доведеться їх міняти найближчим часом.

Вигоряння

Переможець: LCD

Програв: OLED

Усі телевізори схильні до "вигоряння" або появи ефекту інерційності зображення, за якого на екрані залишається лише тінь. З більшістю РК-дисплеїв це зробити вкрай складно. З OLED все простіше, тому РК-дисплеї перемагають у цій категорії.

Однак навіть з OLED-телевізорами більшості людей не потрібно турбуватися про вигоряння. Деякі РК-дисплеї з бічним світлодіодним підсвічуванням, як правило, дешевші моделі, можуть мати свій власний варіант вигоряння, за якого світлодіоди старіють, а пластикові шари, що формують зображення, деформуються і втрачають колір. Іншими словами, в обох технологій є свої недоліки, але проявляються вони по-різному.

Якщо вам потрібен дійсно великий телевізор, то ні OLED, ні LCD не підійдуть.

Логотип YouTube вигорів на телевізорі OLED Фото: What Hi-Fi?

Розмір екрану

Переможець: LCD

Програв: OLED

OLED-телевізори доступні в розмірах від 48 до 97 дюймів, але РК-телевізори бувають і меншими, і навіть більшими, і вибір між ними набагато ширший, тому РК-телевізори виграють. Однак у верхній частині шкали розмірів найбільші "телевізори" не використовують жодну з цих технологій.

Найпростіший і недорогий спосіб отримати по-справжньому масштабне зображення вдома — використати проектор. Приблизно за 1000 доларів можна отримати чудове зображення розміром понад 100 дюймів.

Якщо вам потрібно щось ще яскравіше і ви готові витратити цілий статок, Samsung, Sony, LG і деякі інші компанії пропонують світлодіодні дисплеї з прямим оглядом. У більшості випадків це microLED.

Телевізор LG Direct View LED (DVLED) з діагоналлю 325 дюймів Фото: LG

Ціна

Переможець: LCD

Програв: OLED

50-дюймові РК-дисплеї з роздільною здатністю 4K можна придбати менш ніж за 200 доларів. OLED-дисплеї ще довго не коштуватимуть стільки ж, але зараз їхня ціна значно знизилася.

Отже, якщо ваша мета — купити найдешевший телевізор, то це РК-телевізор. Якщо ж вам потрібно щось із відмінною якістю зображення, ціни цілком порівнянні. Найдорожчі OLED-телевізори коштують дорожче за найкращі РК-телевізори аналогічного розміру, але ця різниця скорочується з кожним роком.

Переможцем за якістю зображення стає OLED

РК-дисплеї домінують на ринку завдяки своїй дешевизні та якості зображення, достатній практично для всіх. Але, згідно з оглядами CNET та інших джерел, OLED виграє за загальною якістю зображення, в основному завдяки неймовірній контрастності. Різниця в ціні вже не така велика, як раніше, і в середньому і високому сегментах ринку представлено безліч варіантів.

Однак РК-дисплеї продовжують удосконалюватися, і багато моделей пропонують чудову якість зображення за набагато меншу ціну, ніж OLED, особливо у великих розмірах. Іншими словами, на ринку представлено безліч чудових телевізорів.

Раніше писали, що Samsung випустила перший в історії телевізор із підсвічуванням Micro RGB. Він містить дуже багато світлодіодів червоного, зеленого і синього кольорів розміром менше 1/10 міліметра.