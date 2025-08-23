LCD против OLED: телевизоры с какой технологией дисплеев работают лучше

Большинство телевизоров на рынке сегодня оснащены OLED или LCD-дисплеями. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы, которые нужно учесть перед покупкой.

Related video

Жидкокристаллические телевизоры, также называемые LED-телевизорами, появились на рынке с начала 2000-х годов. Лучшие из них оснащены такими технологиями, как квантовые точки или локальное затемнение, для создания яркого изображения 4K HDR. Поскольку они продаются уже давно, ЖК-телевизоры часто рекламируются под более замысловатыми названиями, такими как QLED или mini-LED, но основная технология — это жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display или сокращенно LCD).

Другая телевизионная технология, органические светодиоды, появилась на массовом рынке относительно недавно, хотя и доступна уже более десяти лет. OLED-панели производятся компаниями LG и Samsung и также называются QD-OLED и WOLED в зависимости от конкретной версии используемой технологии.

Фокус перевел статью "LCD против OLED: сравнение технологий отображения информации на телевизорах", которую писатель Джеффри Моррисон опубликовал в издании CNET.

Как работают LСD и OLED простыми словами

Главное различие между двумя технологиями заключается в принципе их работы. Изображение на каждом телевизоре состоит из миллионов крошечных "пикселей" — элементов изображения, которые, объединяясь, создают изображение.

В OLED каждый пиксель имеет собственную подсветку, поэтому отдельная подсветка не требуется. В LCD-телевизоре каждый пиксель подсвечивается отдельной светодиодной подсветкой. В небольших и недорогих телевизорах таких светодиодов может быть несколько, а в более крупных и дорогих — сотни и тысячи. Эта разница в формировании света напрямую влияет на общее качество изображения: некоторые из них более предпочтительны для ЖК-дисплеев, но большинство — для OLED.

Сами ЖК-панели производятся рядом компаний по всей Азии. Все современные OLED-панели производятся подразделениями LG Display и Samsung Display, занимающимися производством дисплеев этих компаний. Другие компании также покупают панели у этих производителей, иногда даже между собой, но если вы покупаете OLED-телевизор, то панель, формирующая изображение, производится одной из этих компаний.

OLED неизменно, из года в год и по результатам всех тестов, лидирует по качеству изображения, но ЖК-телевизоры обычно стоят дешевле и при этом обеспечивают превосходное качество изображения. Разнообразные новые технологии, которые мы обсудим, помогают ЖК-дисплеям не отставать от более современных конкурентов.

Итак, какой из них лучше? Читайте далее об их сильных и слабых сторонах. В целом, мы будем сравнивать OLED с лучшими (читай: самыми дорогими) ЖК-дисплеями, главным образом потому, что дешевых OLED-телевизоров (пока) не существует.

Яркость

Победитель: LCD

Проигравший: OLED

Относитесь к этой категории с долей скепсиса. Оба типа телевизоров очень яркие и могут хорошо выглядеть даже в солнечной комнате, не говоря уже о помещениях с умеренным освещением или в темных комнатах, где изображение выглядит наиболее ярко. Если говорить серьезно, ни один современный телевизор нельзя назвать "тусклым".

ЖК-дисплеи здесь особенно ценятся, поскольку вся поверхность экрана может быть ярче благодаря подсветке. Как правило, максимальную яркость обеспечивают мини-светодиоды. Однако и QD-OLED, и новый 4-слойный OLED от LG по-прежнему обеспечивают впечатляющую яркость, так что разница уже не так велика, как раньше.

OLED-телевизор Samsung S95F обеспечивает высокую ярксоть даже при солнечном освещении Фото: Samsung

Уровень черного

Победитель: OLED

Проигравший: LCD

С другой стороны, светоотдача — это уровень черного, то есть насколько темным может быть телевизор. OLED выигрывает здесь благодаря способности полностью отключать отдельные пиксели. Он способен создавать поистине идеальный черный цвет.

В лучших ЖК-дисплеях используется локальное затемнение, при котором части экрана могут затемняться независимо друг от друга. Это не так хорошо, как попиксельное управление, поскольку черные области все равно не абсолютно черные, но это лучше, чем ничего. В лучших ЖК-дисплеях используется полномасштабное локальное затемнение, которое обеспечивает еще более точную регулировку контрастности изображения на экране, но даже они могут страдать от эффекта "засветки", когда яркая область портит черный цвет соседней темной области. В частности, у mini-LED светодиодов значительно больше, чем в традиционных LED-дисплеях, поэтому в некоторых ситуациях они могут выглядеть почти так же хорошо, как OLED.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с этим описанием светодиодной подсветки ЖК-дисплеев и описанием локального затемнения светодиодов.

Коэффициент контрастности

Победитель: OLED

Проигравший: LCD

Вот тут-то все и складывается. Контрастность — это разница между самым ярким и самым темным цветом, который может быть на телевизоре. OLED здесь — победитель, потому что он может быть очень ярким, а также способен отображать абсолютно черный цвет без размытия. У него лучший коэффициент контрастности среди всех современных дисплеев.

Контрастность — важнейший аспект качества изображения. Дисплей с высокой контрастностью будет выглядеть реалистичнее, чем с низкой. Разница между лучшим и худшим ЖК-дисплеем существенная, и mini-LED снова предлагает наилучшую производительность для этой технологии. Однако даже "худший" OLED-дисплей будет выглядеть лучше, чем почти все ЖК-дисплеи.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с основами коэффициента контрастности и узнайте, почему важно понимать коэффициент контрастности.

Разрешение

Победитель: Ничья

Тут все просто. И OLED, и LCD широко доступны в формате UltraHD (4K), а для особо богатых есть и версии 8K.

Существуют также небольшие и недорогие ЖК-дисплеи с разрешением 1080p и даже 720p. OLED-дисплеев с разрешением 1080p и ниже на рынке пока нет.

Телевизор Sony A90J OLED c разрешением 4К Фото: Sony

Частота обновления и размытие движения

Победитель: Ничья

Частота обновления важна для уменьшения размытия при движении, то есть размытия всего, что движется на экране (включая все изображение при панорамировании). К сожалению, текущая версия OLED-дисплеев, как и ЖК-дисплеи, имеет размытие при движении. OLED, а также ЖК-дисплеи среднего и высокого класса имеют частоту обновления 120 Гц. Более дешевые ЖК-дисплеи имеют частоту обновления 60 Гц. Имейте в виду, что большинство компаний используют значения, превышающие их "истинную" частоту обновления.

В органических светодиодах и многих ЖК-дисплеях используется вставка черного кадра, что позволяет улучшить разрешение движения, не прибегая к (обычно) пугающему эффекту мыльной оперы.

Угол обзора

Победитель: OLED

Проигравший: LCD

Один из главных недостатков ЖК-телевизоров — изменение качества изображения, если вы сидите не по центру (то есть, с боков). Насколько это важно для вас, зависит, конечно, от того, как вы сидите, а также от того, насколько сильно вы любите своих близких.

В некоторых ЖК-дисплеях используются панели с коммутацией в плоскости, которые обеспечивают лучшее качество изображения вне оси, чем другие типы ЖК-дисплеев, но выглядят не так хорошо, как другие ЖК-дисплеи, при прямом просмотре (в первую очередь из-за более низкого коэффициента контрастности).

У OLED-дисплеев нет проблемы смещений, характерной для ЖК-дисплеев: изображение на них выглядит практически одинаково даже под самыми экстремальными углами. Поэтому, если у вас большая зона отдыха, OLED — лучший выбор.

Высокий динамический диапазон (HDR)

Победитель: OLED (с оговорками)

Просмотр контента с расширенным динамическим диапазоном позволяет вашему телевизору по-настоящему раскрыть свой потенциал. Это как ехать по шоссе, а не по двухполосной грунтовой дороге. С ним телевизор способен воспроизводить более яркие и насыщенные блики и, как правило, обеспечивает более широкий цветовой охват .

Практически все современные телевизоры совместимы с HDR, но это еще не все. Заявление о поддержке HDR на телевизоре не означает, что он сможет корректно отображать HDR-контент. Все OLED-телевизоры обладают динамическим диапазоном, необходимым для использования HDR, но недорогие ЖК-телевизоры, особенно без подсветки с локальным затемнением, не обладают им. Поэтому, если вы хотите увидеть HDR-контент во всей его динамичной и яркой красоте, выбирайте OLED или ЖК-телевизор с локальным затемнением, например, mini-LED.

В наших тестах, сравнивающих лучшие новые OLED- и ЖК-телевизоры с HDR-играми и фильмами, OLED обычно выглядит лучше. Превосходная контрастность и отсутствие эффекта засветки одерживают верх, несмотря на преимущество ЖК-телевизоров в яркости. Другими словами, ЖК-телевизоры могут быть ярче, особенно в полноэкранных ярких сценах и в HDR-свечениях, но ни один из них не может контролировать яркость так точно, как OLED-телевизор.

Расширенная цветовая гамма

Победитель: Ничья

Широкий цветовой охват (WCG ) связан с HDR, хотя технически один из них может существовать отдельно. Это расширение цветовой гаммы, доступной на "стандартных" телевизорах. Представьте себе более насыщенные, глубокие и яркие цвета.

Большинство ЖК-дисплеев среднего и высокого класса, а также все новые модели OLED-дисплеев поддерживают технологию WCG. В некоторых моделях обеих моделей эта возможность обусловлена использованием квантовых точек.

Узнайте больше о том, как телевизоры воспроизводят цвет, как они будут воспроизводить цвет и как работает расширенная цветовая гамма.

Самый маленький треугольник (круги по углам) — это то, что может ваш текущий HDTV. Следующий по размеру (квадраты) — это цвет P3. Самый большой (края треугольников) — это Rec 2020. Фото: cnet.com

Равномерность

Победитель: OLED

Проигравший: LCD

Равномерность (Uniformity) предполагает постоянство яркости по всему экрану. Многие недорогие ЖК-дисплеи с этим справляются ужасно, поскольку свет "просачивается" по краям. Это может отвлекать, особенно при просмотре темных фильмов. На моделях среднего и высокого класса эта проблема обычно не так очевидна.

Потребление энергии

Победитель: Ничья

Энергопотребление OLED-дисплеев напрямую зависит от яркости экрана. Чем ярче экран, тем больше энергии он потребляет. Оно даже меняется в зависимости от контента. Темный фильм потребляет меньше энергии, чем хоккейный матч или лыжные соревнования.

Энергопотребление ЖК-дисплеев зависит от настроек подсветки. Чем ниже уровень подсветки, тем ниже энергопотребление. Обычный светодиодный ЖК-дисплей с низкой яркостью подсветки потребляет меньше энергии, чем OLED-дисплей.

В целом, все новые телевизоры довольно энергоэффективны, и даже самый энергосберегающий современный телевизор обойдется вам всего на несколько долларов в год дороже. При этом большие и яркие телевизоры потребляют гораздо больше энергии, чем маленькие и тусклые.

Срок службы

Победитель: Ничья

LG заявляет, что срок службы их OLED-телевизоров составляет 100 000 часов при снижении яркости до половины, что сопоставимо с показателями LED LCD. В целом, все современные телевизоры достаточно надежны и должны прослужить долгие годы.

Означает ли это, что ваш новый ЖК- или OLED-телевизор прослужит несколько десятилетий, как последний ЭЛТ-телевизор ваших родителей (как на фото)? Скорее всего, нет, но зачем вам это? 42-дюймовый плоский телевизор в конце 90-х стоил 14 000 долларов, а сейчас 55-дюймовый телевизор с разрешением более чем в 16 раз выше и контрастностью в миллион раз выше стоит 250 долларов. То есть, к тому времени, как вам понадобится его заменить, появится что-то еще лучше, чем то, что есть сейчас, и за меньшие деньги.

Поскольку в целом они достаточно надежны, вам не придется их менять в ближайшее время.

Выгорание

Победитель: LCD

Проигравший: OLED

Все телевизоры подвержены "выгоранию" или появлению эффекта инерционности изображения, при котором на экране остается лишь тень. С большинством ЖК-дисплеев это сделать крайне сложно. С OLED все проще, поэтому ЖК-дисплеи побеждают в этой категории.

Однако даже с OLED-телевизорами большинству людей не нужно беспокоиться о выгорании. Некоторые ЖК-дисплеи с боковой светодиодной подсветкой, как правило, более дешевые модели, могут иметь свой собственный вариант выгорания, при котором светодиоды стареют, а пластиковые слои, формирующие изображение, деформируются и теряют цвет. Другими словами, у обеих технологий есть свои недостатки, но проявляются они по-разному.

Если вам нужен действительно большой телевизор, то ни OLED, ни LCD не подойдут.

Логотип YouTube выгорел на телевизоре OLED Фото: What Hi-Fi?

Размер экрана

Победитель: LCD

Проигравший: OLED

OLED-телевизоры доступны в размерах от 48 до 97 дюймов, но ЖК-телевизоры бывают и меньше, и даже больше, и выбор между ними гораздо шире, поэтому ЖК-телевизоры выигрывают. Однако в верхней части шкалы размеров самые большие "телевизоры" не используют ни одну из этих технологий.

Самый простой и недорогой способ получить по-настоящему масштабное изображение дома — использовать проектор. Примерно за 1000 долларов можно получить отличное изображение размером более 100 дюймов.

Если вам нужно что-то еще более яркое и вы готовы потратить целое состояние, Samsung, Sony, LG и некоторые другие компании предлагают светодиодные дисплеи с прямым обзором. В большинстве случаев это microLED.

Телевизор LG Direct View LED (DVLED) с диагональю 325 дюймов Фото: LG

Цена

Победитель: LCD

Проигравший: OLED

50-дюймовые ЖК-дисплеи с разрешением 4K можно приобрести менее чем за 200 долларов. OLED-дисплеи еще долго не будут стоить столько же, но сейчас их цена значительно снизилась.

Итак, если ваша цель — купить самый дешевый телевизор, то это ЖК-телевизор. Если же вам нужно что-то с отличным качеством изображения, цены вполне сопоставимы. Самые дорогие OLED-телевизоры стоят дороже лучших ЖК-телевизоров аналогичного размера, но эта разница сокращается с каждым годом.

Победителем по качеству изображения становится OLED

ЖК-дисплеи доминируют на рынке благодаря своей дешевизне и качеству изображения, достаточному практически для всех. Но, согласно обзорам CNET и других источников, OLED выигрывает по общему качеству изображения, в основном благодаря невероятной контрастности. Разница в цене уже не так велика, как раньше, и в среднем и высоком сегментах рынка представлено множество вариантов.

Однако ЖК-дисплеи продолжают совершенствоваться, и многие модели предлагают превосходное качество изображения за гораздо меньшую цену, чем OLED, особенно в больших размерах. Иными словами, на рынке представлено множество отличных телевизоров.

Ранее писали, что Samsung выпустила первый в истории телевизор с подсветкой Micro RGB. Он содержит очень много светодиодов красного, зеленого и синего цветовразмером менее 1/10 миллиметра.