"Настоящая революция": Samsung выпустила первый в истории телевизор с подсветкой Micro RGB

Samsung 12 августа выпустила 115-дюймовый телевизор с подсветкой Micro RGB, который стал первым в своем роде.

Модель обладает впечатляющими характеристиками, которые превосходят лучшие телевизоры на современном рынке. Информация о них появилась в официальном онлайн-магазине Samsung.

Что такое Micro RGB: суть новой технологии

Главное преимущество мини-светодиодов (Mini LED) перед обычными заключается в возможности лучше управлять подсветкой. Повышенная точность обеспечивает более глубокий уровень черного, лучшую общую контрастность и локальную яркость. Преимущества светодиодов Micro RGB перед Mini-LED потенциально еще больше.

Инновационный дисплей Samsung состоит из светодиодов красного, зеленого и синего цветов размером менее 1/10 миллиметра каждый, образующими сложный узор. Маленький размер обеспечивает точность настройки контрастности еще выше, чем обеспечивают телевизоры Mini-LED.

Micro RGB может поднять на новый уровень цветовой охват — одну из важнейших параметров телевизора. Samsung утверждает, что ее панель способна охватить 100% спектра UHD со 100% точностью по международному стандарту точности цветопередачи BT.2020. Это подтвердила немецкая ассоциация Verband der Elektrotechnik, которая проводит испытания и является всемирно признанным органом сертификации электротехнических устройств.

Сравнение обычных светодиодов с MicroLED и Micro RGB Фото: Samsung

Что еще нового в телевизоре Samsung Micro RGB

Новую технологию подсветки дополняет миниатюрный процессор искусственного интеллекта нового поколения RGB AI. По словам производителя, он должен точно управлять цветопередачей с помощью технологии локального затемнения LED, а также повышать разрешение любого контента до 4К, используя 128 нейронных сетей. Движок позволит дополнительно улучшить изображение и звук с помощью ИИ-функций AI Motion Enhancer Pro, Active Voice Amplifier Pro, Real Depth Enhancer Pro и другим, входящими в набор Samsung Vision AI.

Как отмечает издание Tom's Guide, которое тестирует телевизоры для обзоров, пока редакция не встречала коммерческий телевизор с цветопередачей 100% по BT.2020. Для сравнения, недавно выпущенный Samsung S95F OLED показал около 90,2%. Вполне возможно, что Micro RGB сильно превзойдет OLED-панели.

"Увидев этот телевизор вживую на выставке CES 2025, могу подтвердить, что это потрясающее зрелище. С диагональю 115 дюймов он станет центром внимания в любой комнате, — заявил редактор Майкл Дежарден. — Это настоящая революция".

Новейший телевизор Samsung также оснащен частотой обновления 144 Гц для видеоигр, а также матовым антибликовым покрытием, как и флагманский OLED-телевизор бренда. Компания гарантирует "феноменальное изображение без отвлекающих бликов" благодаря технологии Glare-Free.

Технология Glare-Free избавляет от бликов на телевизорах Фото: Samsung

Samsung Micro RGB против MicroLED

Полноценные MicroLED-телевизоры оснащены дисплеями с самоизлучающим эффектом — каждый пиксель светится сам по себе, что сильно повышает производительность. Телевизоры MicroLED, как и их аналоги OLED, обеспечивают идеальный уровень черного цвета. В отличие от OLED-телевизоров, MicroLED могут быть гораздо ярче, не рискуя выгореть.

Полноценные MicroLED-панели остаются слишком дорогими для большинства людей, самый маленький телевизор Samsung с такой технологией сегодня имеет диагональ 89 дюймов, а его стартовая цена составляла 100 000 долларов. Samsung Micro RGB будет стоить около 30 000 долларов и может стать промежуточным звеном между дорогими Mini-LED и доступными MicroLED.

Ранее писали о лучших телевизорах 2025 года. Достойные и не всегда дорогие модели сейчас предлагают Samsung, Sony, LG, Hisense и TCL.