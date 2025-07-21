Лучшие телевизоры в 2025 году: бюджетные модели и флагманы высшего класса (фото)

Эксперты провели масштабное тестирование современных телевизоров, оценив их по ряду параметров. В список лучших попали модели от LG, Hisense, TCL, Samsung и Sony.

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Перечень лучших телевизоров 2025 года по качеству и цене опубликовал обозреватель портала Tom's Guide Ник Пино.

LG C5 OLED

LG C5 OLED Фото: Tom's Guide

Телевизор LG C5 OLED оказался на первом месте по нескольким причинам. Прежде всего, из-за OLED-панели LG Display. По словам эксперта, это лучшая OLED-панель на рынке, которая уступает лишь более новой Four-Stack OLED. Она ярче, чем модели серии C прошлых лет, а также лучше обрабатывает движения и масштабирует изображение благодаря искусственному интеллекту.

LG C5 OLED содержит все передовые технологии LG, включая новейший процессор и смартплатформу webOS. Для владельцев PS5 и Xbox Series X телевизор также имеет четыре полноценных порта HDMI 2.1 с родной частотой обновления 120 Гц. Однако для ПК-геймеров эти 120 Гц могут достигать 144 Гц с VRR (здесь поддерживаются как Nvidia G-Sync, так и AMD FreeSync Premium).

"Это телевизор, который я бы рекомендовал всем, кто ищет лучший телевизор среднего размера, не тратя много денег. Конечно, можно приобрести больший экран за меньшие деньги, но знайте, что он не сможет сравниться с производительностью C5", — отметил Пино.

Характеристики LG C5 OLED:

доступные размеры экрана — 42, 48, 55, 65, 77, 83 дюйма;

тип экрана — OLED;

частота обновления — 120 Гц (до 144 Гц);

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

Hisense U8QG

Hisense U8QG Фото: Tom's Guide

Телевизор Hisense U8QG — самый яркий из всех протестированных. Он достигает пиковой яркости более 3000 нит, а также обеспечивает производительность, близкую к OLED. Эксперт рекомендует эту модель для тех, кому нужен мини-LED-телевизор с хорошим звуком.

По словам Пино, Hisense U8QG также является неплохим выбором для геймеров, однако предлагает меньше портов HDMI, чем LG C5 OLED. Это станет проблемой, когда выйдет следующее поколение консолей.

"Мне он до сих пор нравится, и это огромный шаг вперед по сравнению с любым телевизором 2020 года или раньше, но я считаю, что лучше потратить на C5 на несколько сотен больше, если это предусмотрено бюджетом", — добавил эксперт.

Характеристики Hisense U8QG:

доступные размеры экрана — 65, 75, 85, 98 дюймов;

тип экрана — мини-светодиод с квантовыми точками;

частота обновления — 120 Гц;

порты HDMI — 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1.

TCL QM6K

TCL QM6K Фото: Future

По словам обозревателя, TCL QM6K — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный бюджетный телевизор. Он соответствует требованиям HD/SDR-контента благодаря пиковой яркости 695 нит и охватывает большую часть цветового спектра UHDA-P3, необходимого для HDR-фильмов.

"TCL QM6K не похож на телевизор за 500 долларов. Если бы вы увидели его рядом с телевизорами, которые обычно стоят столько же (Insignia, я смотрю на вас), вы бы подумали, что он стоит вдвое дороже", — подчеркнул Пино.

При этом эксперт отметил, что акустическая система Onkyo 2.1 мощностью 40 В не может сравниться с саундбаром. Задержка входного сигнала телевизора также означает, что он не очень чувствителен для геймеров. Кроме того, эта модель имеет только два порта HDMI 2.1.

Характеристики TCL QM6K:

доступные размеры экрана — 65, 75, 85, 98 дюймов;

тип экрана — мини-светодиод с квантовыми точками;

частота обновления — 120 Гц;

порты HDMI — 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1.

Samsung S95F QD-OLED

Samsung S95F QD-OLED Фото: Tom's Guide

По мнению эксперта, в другой год Samsung S95F был бы лучшим телевизором. Эта модель имеет QD-OLED, а не WOLED, как LG C5, а это означает, что он ярче и красочнее. Его преимуществом также является антибликовое покрытие.

"Оно просто лучшее в своей отрасли и выдерживает любое рассеянное освещение. Не все любят матовый экран так же, как я, но я думаю, что это делает Samsung S95F одним из лучших OLED-телевизоров на рынке", — считает Пино.

Относительно минусов телевизора, обозреватель отметил, что данная модель не использует Dolby Vision и слишком сильно полагается на искусственный интеллект для масштабирования.

Характеристики Samsung S95F QD-OLED:

доступные размеры экрана — 55, 65, 77;

тип экрана — QD-OLED;

частота обновления — 144 Гц;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

Sony Bravia 9

Sony Bravia 9 Фото: Tom's Guide

Как отмечает эксперт, Sony разработала Bravia 9 для самых требовательных киноманов. Это единственный телевизор в этом списке, который имеет режим изображения "Профессиональный", воспроизводящий характеристики 30,5-дюймового 4K Trimaster HX Professional Master Monitor BVM-HX3110 от Sony.

"Я знаю, что нелогично видеть "лучший" телевизор так низко в списке. Однако Bravia 9 действительно лучший... если у вас неограниченный бюджет. Большинство из нас его не имеет, поэтому он здесь, а не на первом месте", — подчеркнул Пино.

Телевизор имеет пиковую яркость G5 в 1897 нит, частоту обновления 165 Гц и четыре порта HDMI 2.1. Эта модель также хорошо сочетается с PS5 и Xbox Series X.

Характеристики Sony Bravia 9:

доступные размеры экрана — 65, 75, 85 дюймов;

тип экрана — мини-светодиод с квантовыми точками;

частота обновления — 120 Гц;

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

LG G5 OLED

LG G5 OLED Фото: Tom's Guide

Модель LG G5 OLED, как и Sony Bravia 9, относится к категории телевизоров, для которых "деньги не проблема". Этот телевизор использует новейшую OLED-панель LG Display, которая обеспечивает лучшую зеркальную яркость, чем ее конкуренты. Среди других преимуществ — тонкий корпус и дизайн.

"Если вы хотите вызвать зависть у всех своих знакомых, то телевизор G5 OLED именно для этого", — считает Пино.

Характеристики LG G5 OLED:

доступные размеры экрана — 55, 65, 77, 77, 83, 97 дюймов;

тип экрана — четырехступенчатый OLED;

частота обновления — 120 Гц (до 165 Гц);

порты HDMI — 4x HDMI 2.1.

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие Mini LED-телевизоры на любой бюджет.

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