Лучшие бюджетные ноутбуки 2025 года: какие модели рекомендуют эксперты (фото)

Среди бюджетных ноутбуков есть несколько моделей, которые предлагают оптимальное соотношение стоимости и производительности. В частности, речь идет о продуктах Acer, Apple, MSI и Lenovo.

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Для тех, кто ищет ноутбук начального уровня, чтобы выполнять простые повседневные задачи, или доступные игровые модели, обозреватель портала Tom's Guide Дарраг Мерфи составил список лучших дешевых ноутбуков 2025 года.

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15 Фото: Future

Acer Aspire Go 15 идеально подойдет для классической офисной работы и просмотра фильмов. За 299 долларов можно получить добротный базовый ноутбук, способный выполнять основные ежедневные задачи, с хорошей эргономикой, временем работы от батареи более 10 часов и утилитарным дизайном.

Набор портов USB-A, USB-C и HDMI позволяет легко подключать его к любой системе. При этом ноутбук имеет несколько стандартных недостатков дешевого ноутбука, таких как низкая производительность, плохая веб-камера и тусклый экран.

Характеристики Acer Aspire Go 15:

дисплей — 15,6-дюймовый (1920x1080) 60 Гц;

процессор — Intel Core i3-N305;

графический процессор — Intel UHD Graphics;

оперативная память — 8 ГБ LPDDR5;

память — 128 ГБ UFS (универсальная флеш-память)

вес — 771 г;

время работы от батареи — 10 ч;

Причины для покупки:

удобная клавиатура;

полезный массив портов;

время работы от батареи.

Недостатки:

плохая веб-камера;

низкая производительность.

MacBook Air (M1)

M1 MacBook Air Фото: Tom's Guide

Apple M1 MacBook Air вышел в конце 2020 года и стоит сегодня около 700 долларов. Как для пятилетнего ноутбука, он все еще имеет мощный процессор и длительное время автономной работы. Также важно, что Apple продолжает поддерживать его, предоставляя обновления ОС.

"MacBook Air M1 — это самый дешевый способ приобрести ноутбук Apple со всеми его преимуществами macOS (включая все функции Apple Intelligence). Этот ноутбук предназначен для обычного пользователя, который хочет идеального дополнения к своему iPhone и AirPods", — отметил Мерфи.

Характеристики M1 MacBook Air:

дисплей — 13,3-дюймовый (2560 x 1600 пикселей);

процессор — M1;

оперативная память — 8-16 ГБ;

память — 256 ГБ 2 ТБ;

вес — 1270 г;

время работы от батареи — 14 ч.

Причины для покупки:

неплохая производительность;

долгое время работы от батареи;

удобная клавиатура;

многолетняя поддержка ОС.

Недостатки:

толстые рамки;

всего два порта USB-C;

довольно старая модель.

MSI Cyborg 15

MSI Cyborg 15 Фото: Tom's Guide

По мнению Мерфи, MSI Cyborg 15 — это модель для геймеров с ограниченным бюджетом. Он обеспечивает вам достаточную мощность для игр в разрешении 1080p, а его цена составляет менее 1000 долларов, что довольно дешево для игровых ноутбуков.

MSI Cyborg 15 является самым мощным ноутбуком в этом списке. Сочетание Intel Core i7 13-го поколения с графикой RTX 4050 обеспечивает неплохую игровую производительность. Кроме того, эксперт высоко оценил дизайн и клавиатуру компьютера.

Характеристики MSI Cyborg 15:

дисплей -15,6-дюймовый, 144 Гц, FHD (1920 x 1080);

процессор — Intel Core i7-13620H;

видеокарта — Nvidia GeForce RTX 4050;

оперативная память — 16 ГБ;

память — 512 ГБ;

вес: 1982 г;

время работы от батареи: 5 ч.

Причины для покупки:

производительность для игр;

дизайн в стиле киберпанка;

клавиатура.

Недостатки:

зернистая веб-камера 720p;

посредственный дисплей;

нагревается во время игры.

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus Фото: Tom's Guide

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus — это устройство "2-в-1" с сенсорным экраном 1200p с углом обзора 360 градусов и ценой до 500 долларов, что делает его доступным вариантом для студентов и профессионалов, которым нужны функции планшета и ноутбука.

Эксперт оценил этот Chromebook, как один из лучших, отметив яркий сенсорный экран с разрешением 1200p, прочный корпус и хорошую производительность.

Характеристики Lenovo Flex 5i Chromebook Plus:

процессор — Intel Core i3-1315U;

оперативная память — 8 ГБ;

память — 128 ГБ;

дисплей — 14-дюймовый (1920x1200), сенсорный;

размеры — 12,4 x 9 x 0,8 дюйма;

вес — 1619 г;

время работы от батареи — 7 ч.

Причины для покупки:

хорошая производительность;

яркий сенсорный экран;

удобная клавиатура;

много портов.

Недостатки:

среднее время работы от батареи;

в комплекте нет стилуса.

Chromebook Lenovo Duet 3

Chromebook Lenovo Duet 3 Фото: Future

Chromebook Duet 3 может похвастаться ярким, четким дисплеем, более 10 часами автономной работы, удобной клавиатурой для многочасовой печати без напряжения запястья и ценой до 500 долларов. Среди недостатков этой модели — отсутствие разъема для наушников и качество камеры.

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"Если вам нужно что-то сверхлегкое для быстрого ведения заметок и повседневной производительности, вы не ошибетесь с Chromebook Duet 3. Идеально подходит для студентов и работников, которые постоянно работают в дороге", — советует Мерфи.

Характеристики Lenovo Chromebook Duet 3:

процессор — Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2;

оперативная память — 4-8 ГБ;

память — 64-128 ГБ;

дисплей — 11 дюймов (2000 x 1200);

размеры — 10,16 x 6,48 x 0,31 дюйма;

вес — 544 г;

время работы от батареи — 10 ч.

Причины для покупки:

яркий, четкий дисплей;

время работы от аккумулятора;

чехол для клавиатуры;

громкость.

Недостатки:

нет разъема для наушников;

некачественные камеры;

неудобная для длительной печати клавиатура.

Acer Nitro V 15

Acer Nitro V 15 Фото: Future

Хотя Acer Nitro V 15 не может похвастаться высокой производительностью среди игровых ноутбуков, он предлагает достаточно возможностей для любого с ограниченным бюджетом, чтобы попробовать самые популярные компьютерные игры. Стоит эта модель до 750 долларов.

Несмотря на то, что этот ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 13-го поколения и видеокартой RTX 3050, он все равно является мощным, особенно за такую цену. Для менее требовательных игр этот ноутбук прекрасно подходит.

Характеристики Acer Nitro V 15:

процессор — Intel Core i5-13420H;

видеокарта — Nvidia GeForce RTX 3050;

оперативная память — 8 ГБ DDR5;

память — 512 ГБ;

дисплей — 15,6-дюймовый (1980 x 1080);

размеры — 14,2 x 9,4 x 0,9 дюйма;

вес — 2086 г;

время работы от батареи — 5 ч.

Причины для покупки:

дизайн;

плавный дисплей с частотой 144 Гц;

много портов;

неплохая игровая производительность за свою цену.

Недостатки:

общая производительность все еще ограничена;

шумные вентиляторы;

мало памяти.

Напомним, в октябре 2025 года Microsoft прекращает поддержку Windows 10, включая обновления безопасности, однако есть решения, которые позволяют безопасно пользоваться компьютером на устаревшей операционной системе еще целый год.