Найкращі бюджетні ноутбуки 2025 року: які моделі рекомендують експерти (фото)

Серед бюджетних ноутбуків є кілька моделей, які пропонують оптимальне співвідношення вартості та продуктивності. Зокрема, йдеться про продукти Acer, Apple, MSI та Lenovo.

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Для тих, хто шукає ноутбук початкового рівня, щоб виконувати прості повсякденні завдання, або доступні ігрові моделі, оглядач порталу Tom's Guide Дарраг Мерфі склав список кращих дешевих ноутбуків 2025 року.

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15 Фото: Future

Acer Aspire Go 15 ідеально підійде для класичної офісної роботи та перегляду фільмів. За 299 доларів можна отримати добротний базовий ноутбук, здатний виконувати основні щоденні завдання, з хорошою ергономікою, часом роботи від батареї понад 10 годин та утилітарним дизайном.

Набір портів USB-A, USB-C та HDMI дозволяє легко підключати його до будь-якої системи. При цьому ноутбук має кілька стандартних недоліків дешевого ноутбука, таких як низька продуктивність, погана вебкамера та тьмяний екран.

Характеристики Acer Aspire Go 15:

дисплей — 15,6-дюймовий (1920x1080) 60 Гц;

процесор — Intel Core i3-N305;

графічний процесор — Intel UHD Graphics;

оперативна пам'ять — 8 ГБ LPDDR5;

пам'ять — 128 ГБ UFS (універсальна флешпам'ять)

вага — 771 г;

час роботи від батареї — 10 год;

Причини для покупки:

зручна клавіатура;

корисний масив портів;

час роботи від батареї.

Недоліки:

погана вебкамера;

низька продуктивність.

MacBook Air (M1)

M1 MacBook Air Фото: Tom's Guide

Apple M1 MacBook Air вийшов наприкінці 2020 року та коштує сьогодні близько 700 доларів. Як для п'ятирічного ноутбука, він все ще має потужний процесор та тривалий час автономної роботи. Також важливо, що Apple продовжує підтримувати його, надаючи оновлення ОС.

"MacBook Air M1 — це найдешевший спосіб придбати ноутбук Apple з усіма його перевагами macOS (включно з усіма функціями Apple Intelligence). Цей ноутбук призначений для звичайного користувача, який хоче ідеального доповнення до свого iPhone та AirPods", — зазначив Мерфі.

Характеристики M1 MacBook Air:

дисплей — 13,3-дюймовий (2560 x 1600 пікселів);

процесор — M1;

оперативна пам'ять — 8-16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ 2 ТБ;

вага — 1270 г;

час роботи від батареї — 14 год.

Причини для покупки:

непогана продуктивність;

довгий час роботи від батареї;

зручна клавіатура;

багаторічна підтримка ОС.

Недоліки:

товсті рамки;

лише два порти USB-C;

досить стара модель.

MSI Cyborg 15

MSI Cyborg 15 Фото: Tom's Guide

На думку Мерфі, MSI Cyborg 15 — це модель для геймерів з обмеженим бюджетом. Він забезпечує вам достатню потужність для ігор у роздільній здатності 1080p, а його ціна становить менш як 1000 доларів, що досить дешево для ігрових ноутбуків.

MSI Cyborg 15 є найпотужнішим ноутбуком в цьому списку. Поєднання Intel Core i7 13-го покоління з графікою RTX 4050 забезпечує непогану ігрову продуктивність. Окрім того, експерт високо оцінив дизайн та клавіатуру комп’ютера.

Характеристики MSI Cyborg 15:

дисплей -15,6-дюймовий, 144 Гц, FHD (1920 x 1080);

процесор — Intel Core i7-13620H;

відеокарта — Nvidia GeForce RTX 4050;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

пам'ять 512 ГБ;

вага: 1982 г;

час роботи від батареї: 5 год.

Причини для покупки:

продуктивність для ігор;

дизайн у стилі кіберпанку;

клавіатура.

Недоліки:

зерниста вебкамера 720p;

посередній дисплей;

нагрівається під час гри.

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus Фото: Tom's Guide

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus — це пристрій "2-в-1" із сенсорним екраном 1200p з кутом огляду 360 градусів та ціною до 500 доларів, що робить його доступним варіантом для студентів та професіоналів, яким потрібні функції планшета та ноутбука.

Експерт оцінив цей Chromebook, як один з найкращих, відмітивши яскравий сенсорний екран з роздільною здатністю 1200p, міцний корпус та хорошу продуктивність.

Характеристики Lenovo Flex 5i Chromebook Plus:

процесор — Intel Core i3-1315U;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ;

дисплей — 14-дюймовий (1920x1200), сенсорний;

розміри — 12,4 x 9 x 0,8 дюйма;

вага — 1619 г;

час роботи від батареї — 7 год.

Причини для покупки:

хороша продуктивність;

яскравий сенсорний екран;

зручна клавіатура;

багато портів.

Недоліки:

середній час роботи від батареї;

в комплекті немає стилуса.

Chromebook Lenovo Duet 3

Chromebook Lenovo Duet 3 Фото: Future

Chromebook Duet 3 може похвалитися яскравим, чітким дисплеєм, понад 10 годинами автономної роботи, зручною клавіатурою для багатогодинного друку без напруження зап'ястя та ціною до 500 доларів. Серед недоліків цієї моделі — відсутність роз'єму для навушників та якість камери.

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"Якщо вам потрібне щось надлегке для швидкого ведення нотаток та повсякденної продуктивності, ви не помилитеся з Chromebook Duet 3. Ідеально підходить для студентів та працівників, які постійно працюють у дорозі", — радить Мерфі.

Характеристики Lenovo Chromebook Duet 3:

процесор — Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2;

оперативна пам'ять — 4-8 ГБ;

пам'ять — 64-128 ГБ;

дисплей — 11 дюймів (2000 x 1200);

розміри — 10,16 x 6,48 x 0,31 дюйма;

вага — 544 г;

час роботи від батареї — 10 год.

Причини для покупки:

яскравий, чіткий дисплей;

час роботи від акумулятора;

чохол для клавіатури;

гучність.

Недоліки:

немає роз'єму для навушників;

неякісні камери;

незручна для тривалого друку клавіатура.

Acer Nitro V 15

Acer Nitro V 15 Фото: Future

Хоча Acer Nitro V 15 не може похвалитися високою продуктивністю серед ігрових ноутбуків, він пропонує достатньо можливостей для будь-кого з обмеженим бюджетом, щоб спробувати найпопулярніші комп'ютерні ігри. Коштує ця модель до 750 доларів.

Попри те, що цей ноутбук оснащений процесором Intel Core i5 13-го покоління та відеокартою RTX 3050, він все одно є потужним, особливо за таку ціну. Для менш вимогливих ігор цей ноутбук чудово підходить.

Характеристики Acer Nitro V 15:

процесор — Intel Core i5-13420H;

відеокарта — Nvidia GeForce RTX 3050;

оперативна пам'ять — 8 ГБ DDR5;

пам'ять — 512 ГБ;

дисплей — 15,6-дюймовий (1980 x 1080);

розміри — 14,2 x 9,4 x 0,9 дюйма;

вага — 2086 г;

час роботи від батареї — 5 год.

Причини для покупки:

дизайн;

плавний дисплей з частотою 144 Гц;

багато портів;

непогана ігрова продуктивність за свою ціну.

Недоліки:

загальна продуктивність все ще обмежена;

гучні вентилятори;

мало пам’яті.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року Microsoft припиняє підтримку Windows 10, включаючи оновлення безпеки, однак є рішення, які дозволяють безпечно користуватися комп’ютером на застарілій операційній системі ще цілий рік.