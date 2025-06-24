5 найкращих бюджетних смартфонів 2025 року на сьогодні: допоможуть заощадити (відео)

Фахівці визначили найкращі бюджетні смартфони на сьогоднішній день — розумні, продуктивні та доступні, — Google Pixel 9a, Samsung Galaxy A16 5G, OnePlus 13R, Moto G Power, Nothing CMF Phone 2 Pro.

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У списку опинилися телефони вартістю максимум 600 доларів США. Про це пише видання mashable.com.

Google Pixel 9a — $500

Експерти з Mashable вважають Pixel 9а "бюджетним смартфоном, який складно перевершити у 2025 році". Хоча він не помітний, він має хороші показники продуктивності та часу автономної роботи.

Смартфон працює на чипі Tensor G4. Такий самий процесор встановлений і на Pixel 9, а це означає, що ви отримуєте продуктивність флагманського рівня за середньою ціною. З 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті (256 ГБ доступні, але гаджет коштуватиме на $100 дорожче) 9a справляється з повсякденними завданнями плавно, практично без уповільнень — навіть під час багатозадачності або перегляду відео. Він трохи нагрівається.

Огляд на Google Pixel 9a

Продуктивність камери на висоті для свого класу. Pixel 9a оснащений 48-мегапіксельним основним об'єктивом і 13-мегапіксельним надширококутним об'єктивом, а також 13-мегапіксельною фронтальною камерою. Night Sight забезпечує чудові знімки при слабкому освітленні, а додавання макрофокусу — приємне доповнення, хоча воно приховане в інтерфейсі користувача. Користувачі також отримують 8-кратний цифровий зум і звичайний портретний режим боке.

Є і вбудовані ШІ-функції Gemini AI: Circle to Search і Gemini Live.

Samsung Galaxy A16 5G — $200

Якщо телефони дешевше $600 все ще здаються занадто дорогими, Galaxy A16 5G від Samsung доводить, що вам не потрібно витрачати багато грошей, щоб отримати надійний Android-смартфон.

Експерти відзначають його плавну продуктивність, пристойні камери та шестирічний період підтримки — і все це за $200. Як писали тестувальники PCMag, пристрій пропонує "виграшне поєднання продуктивності, довговічності та підтримки", що робить його найкращим телефоном Android, який ви можете отримати за такою ціною.

Огляд Samsung Galaxy A16 5G

Його пластиковий корпус і великий розмір — це компроміси, адже в підсумку ви отримуєте 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED, міцність, захищеність від бризок і напрочуд хороші фотографії, як для бюджетного телефону. Він не створений для ігор, але для повсякденних потреб Galaxy A16 5G — просто чемпіон серед недорогих пристроїв.

OnePlus 13R — $600

OnePlus 13R — варіант середнього класу, а більш доступною є модель OnePlus 13. Видання PCMag назвало його "вражаючим Android-телефоном середнього сегмента".

OnePlus 13R забезпечує винятковий час автономної роботи завдяки батареї ємністю 6000 мАг, яка витримала понад 25 год відтворення, що ставить його вище багатьох преміальних пристроїв. Він також оснащений чітким і яскравим 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм, що підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц і може похвалитися піковою яскравістю 4500 ніт.

Огляд на OnePlus 13R

Продуктивність — ще одна сильна сторона. Телефон працює на Snapdragon 8 Gen 3 з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Він також має швидку дротову зарядку потужністю 55 Вт, яка заряджає акумулятор менш ніж за годину, хоча відсутність бездротової зарядки є невеликим недоліком. Проте, за 599 доларів OnePlus 13R забезпечує відмінний баланс продуктивності, дизайну і витривалості.

Moto G Power (2024) — $300

Цей телефон вийшов на початку 2024 року, але його включили до списку, тому що наступник 2025 року мало чим відрізняється — хіба що коштує дорожче. Moto G Power 5G (2024) залишається одним із найбільш збалансованих смартфонів, які можна купити за $300. Він пропонує "надійну продуктивність, бездротову зарядку і тривалий час автономної роботи за вигідною ціною", запевняють експерти.

Як працює Moto G Power (2024)

Пристрій оснащений плавним 6,7-дюймовим 120-герцовим РК-дисплеєм, доволі продуктивним чипом MediaTek Dimensity 7020 і підтримкою бездротової зарядки. Час автономної роботи надійний, легко витримує цілий день використання із запасом енергії.

Звичайно, ціна передбачає компроміси. Камери непримітні, задня панель збирає пил і шерсть домашніх тварин, є неабияка кількість "роздутого" ПЗ. Проте, якщо у вас обмежений бюджет, то Moto G Power 5G (2024) непоганий варіант.

Nothing CMF Phone 2 Pro — $279

CMF Phone 2 Pro — найтонший і найлегший смартфон Nothing на сьогоднішній день. Цей бюджетник поставляється з деякими модульними аксесуарами, що робить його ідеальним телефоном для любителів DIY. Використовуючи маленьку викрутку, ви можете прикріплювати (і від'єднувати) аксесуари, включно з об'єктивами типу "риб'яче око" і макро, чохлом, шнурком і комплектом підставки-гаманця. Усередині ви знайдете процесор MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G шостого покоління, а зовні — 6,77-дюймовий дисплей FHD+ AMOLED.

Принципи роботи Nothing CMF Phone 2 Pro

Якщо ви шукаєте телефон Android менш ніж за 300 доларів, це один з небагатьох варіантів, який все ще пропонує щось круте, підсумовують експерти.

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