5 лучших бюджетных смартфонов 2025 года на данный момент: помогут сэкономить (видео)

Специалисты определили лучшие бюджетные смартфоны на сегодняшний день — умные, производительные и доступные, — Google Pixel 9a, Samsung Galaxy A16 5G, OnePlus 13R, Moto G Power, Nothing CMF Phone 2 Pro.

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В списке оказались телефоны стоимостью максимум 600 долларов США. Об этом пишет издание mashable.com.

Google Pixel 9a — $500

Эксперты из Mashable считают Pixel 9а "бюджетным смартфоном, который сложно превзойти в 2025 году". Хотя он не броский, он имеет хорошие показатели производительности и времени автономной работы.

Смартфон работает на чипе Tensor G4. Такой же процессор установлен и на Pixel 9, а это значит, что вы получаете производительность флагманского уровня по средней цене. С 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти (256 ГБ доступны, но гаджет будет стоить на $100 дороже) 9a справляется с повседневными задачами плавно, практически без замедлений — даже при многозадачности или просмотре видео. Он немного нагревается.

Обзор на Google Pixel 9a

Производительность камеры на высоте для своего класса. Pixel 9a оснащен 48-мегапиксельным основным объективом и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Night Sight обеспечивает превосходные снимки при слабом освещении, а добавление макрофокуса — приятное дополнение, хотя оно скрыто в пользовательском интерфейсе. Пользователи также получают 8-кратный цифровой зум и обычный портретный режим боке.

Имеются и встроенные ИИ-функции Gemini AI: Circle to Search и Gemini Live.

Samsung Galaxy A16 5G — $200

Если телефоны дешевле $600 все еще кажутся слишком дорогими, Galaxy A16 5G от Samsung доказывает, что вам не нужно тратить много денег, чтобы получить надежный Android-смартфон.

Эксперты отмечают его плавную производительность, приличные камеры и шестилетний период поддержки — и все это за $200. Как писали тестировщики PCMag, устройство предлагает "выигрышное сочетание производительности, долговечности и поддержки", что делает его лучшим телефоном Android, который вы можете получить по такой цене.

Обзор Samsung Galaxy A16 5G

Его пластиковый корпус и большой размер — это компромиссы, ведь в итоге вы получаете 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED, прочность, защищенность от брызг и удивительно хорошие фотографии, как для бюджетного телефона. Он не создан для игр, но для повседневных нужд Galaxy A16 5G — просто чемпион среди недорогих устройств.

OnePlus 13R — $600

OnePlus 13R — вариант среднего класса, а более доступной является модель OnePlus 13. Издание PCMag назвало его "впечатляющим Android-телефоном среднего сегмента".

OnePlus 13R обеспечивает исключительное время автономной работы благодаря батарее емкостью 6000 мАч, которая выдержала более 25 ч воспроизведения, что ставит его выше многих премиальных устройств. Он также оснащен четким и ярким 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддерживающим адаптивную частоту обновления до 120 Гц и может похвастаться пиковой яркостью 4500 нит.

Обзор на OnePlus 13R

Производительность — еще одна сильная сторона. Телефон работает на Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Он также имеет быструю проводную зарядку мощностью 55 Вт, которая заряжает аккумулятор менее чем за час, хотя отсутствие беспроводной зарядки является небольшим недостатком. Тем не менее, за 599 долларов OnePlus 13R обеспечивает отличный баланс производительности, дизайна и выносливости.

Moto G Power (2024) — $300

Этот телефон вышел в начале 2024 года, но его включили в список, потому что преемник 2025 года мало чем отличается — разве что стоит дороже. Moto G Power 5G (2024) остается одним из самых сбалансированных смартфонов, которые можно купить за $300. Он предлагает "надежную производительность, беспроводную зарядку и длительное время автономной работы по выгодной цене", уверяют эксперты.

Как работает Moto G Power (2024)

Устройство оснащено плавным 6,7-дюймовым 120-герцовым ЖК-дисплеем, довольно производительным чипом MediaTek Dimensity 7020 и поддержкой беспроводной зарядки. Время автономной работы надежное, легко выдерживает целый день использования с запасом энергии.

Конечно, цена подразумевает компромиссы. Камеры непримечательны, задняя панель собирает пыль и шерсть домашних животных, имеется изрядное количество "раздутого" ПО. Тем не менее, если у вас ограниченный бюджет, то Moto G Power 5G (2024) неплохой вариант.

Nothing CMF Phone 2 Pro — $279

CMF Phone 2 Pro — самый тонкий и легкий смартфон Nothing на сегодняшний день. Этот бюджетник поставляется с некоторыми модульными аксессуарами, что делает его идеальным телефоном для любителей DIY. Используя маленькую отвертку, вы можете прикреплять (и отсоединять) аксессуары, включая объективы типа "рыбий глаз" и макро, чехол, шнурок и комплект подставки-кошелька. Внутри вы найдете процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G шестого поколения, а снаружи — 6,77-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED.

Принципы работы Nothing CMF Phone 2 Pro

Если вы ищете телефон Android менее чем за 300 долларов, это один из немногих вариантов, который все еще предлагает что-то крутое, подытоживают эксперты.

Ранее мы писали про худшие смартфоны 2025 года от Samsung, Vivo, Motorola. В антирейтинг, составленный разными СМИ и блогерами-обозревателями, попали телефоны Samsung Galaxy A56, iPhone 16e, HMD Fusion, Vivo V30e, Vivo V30e Pro, Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy A04e, Moto E13, Moto E22.