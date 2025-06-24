Худшие смартфоны 2025 года: Samsung, Vivo, Motorola, на которые не стоит тратиться (видео)

В антирейтинг, составленный разными СМИ и блогерами-обозревателями, попали телефоны Samsung Galaxy A56, iPhone 16e, HMD Fusion, Vivo V30e, Vivo V30e Pro, Samsung Galaxy A04, Samsung Galaxy A04e, Moto E13, Moto E22.

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Несколько смартфонов, которые попали на тесты в профильные издания и к опытным блогерам, получили звание разочаровавших. Все они вышли в 2025 году, однако подверглись критике за устаревшие элементы дизайна, слабые функции ИИ, проблемы с производительностью, недостаточную емкость батарей.

Samsung Galaxy A56

Несмотря на то, что Galaxy A56 отличается от предыдущей модели с точки зрения дизайна, он получил чипсет Exynos 1280, который не может похвастать производительностью, пишут специалисты.

Samsung никогда не предлагала сильного аппаратного обеспечения для своих устройств серии A, позиционируя эти телефоны как "универсальные". Таким образом, Exynos 1580 на Galaxy A56 значительно медленнее, чем чипы других смартфонов среднего класса. И это сразу становится очевидным, если нагрузить оборудование — оно просто не справляется с играми. Также тестировщики заметили некоторую задержку после недели использования даже с оптимизированной оболочкой One UI 7.

Обзор работы смартфона Samsung Galaxy A56

iPhone 16e

Этот смартфон блогеры-обозреватели критикуют за возвращение большой выемки, отсутствие Always-on Display и невыразительные возможности ИИ, включая разочаровывающую работу голосового помощника Siri. Кроме того, его игровая производительность считается неудовлетворительной, с падением частоты кадров даже при высоких настройках графики, и у него нет телеобъектива.

Обзор смартфона iPhone 16e

HMD Fusion

Этот телефон был раскритикован экспертами за устаревшее программное обеспечение и некачественное оборудование. В 2025 году нельзя допускать таких "ошибок", считают они.

Обещание HMD о долговечности не оправдывает ожиданий в плане поддержки телефона. HMD поддерживает Fusion только с двумя крупными обновлениями Android. Поэтому, если устройство поставляется с ОС Android 14, оно будет обновлено до Android 15 только в ближайшие несколько месяцев. Устройство не будет соответствовать требованиям Android 17.

Видеоообзор на HMD Fusion

Vivo V30е и V30e Pro

Смартфоны Vivo V30e и V30e Pro заявлялись производителем, как инновационные, однако по факту разочаровали тестировщиков. Их производительность и возможности камер недотягивают до уровня, достойного современных флагманов, выпускаемых компаниями-конкурентами.

"V30e и V30e Pro страдают от низкой производительности, средних камер и разочаровывающего времени автономной работы", — делали вывод эксперты.

Обзор Vivo V30е

Samsung Galaxy A04 и A04е

Эти телефоны специалисты критикуют за плохую производительность чипсетов и несколько устаревшие технологии. Они стоят 600 долларов, но работают ниже базового уровня, ожидаемого в 2025 году. Проблема в том, что производитель оснастил их старыми процессорами Helio P35 в A04 и P22 в A04e, которые не поддерживают современные технологии, такие как 5G. На практике это означает, что простые задачи, такие как просмотр социальных сетей или видео на YouTube, могут зависать или долго загружаться.

Кроме того, Samsung не обещает обновлений в будущем для этих устройств, что ставит под угрозу безопасность и пользовательский опыт. Отсутствие биометрической системы распознавания ставит под угрозу безопасность устройства, а медленная зарядка увеличивает разочарование в гаджетах.

Обзор смартфона Samsung Galaxy A04

Moto E13 и E22

Данные гаджеты считаются дешевыми. Они повседневного использования пользователями, которых устраивает ограниченный функционал, считают журналисты.

Moto E13 оснащен чипом Unisoc T606, который часто дает сбои, в дополнение к тому, что у него всего 64 ГБ памяти. Отсутствие сканера отпечатков пальцев и отсутствие обновлений после Android 13 также являются разочаровывающими моментами.

У Moto E22 производительность остается ниже ожиданий из-за чипа Helio G37, который ограничивает скорость и плавность работы системы. Кроме того, камеры данной модели неудовлетворительного качества, даже при самом современном и привлекательном дизайне.

Распаковка и обзор Moto E22

Как понять, что смартфон "слабый"

Устаревшее аппаратное и программное обеспечение : гаджеты со старыми чипсетами, низкой производительностью и ограниченными функциями часто подвергаются критике.

: гаджеты со старыми чипсетами, низкой производительностью и ограниченными функциями часто подвергаются критике. Отсутствие инноваций или обновлений : смартфоны, которые предлагают мало улучшений по сравнению со своими предшественниками, особенно на конкурентном рынке, не стоят ваших денег.

: смартфоны, которые предлагают мало улучшений по сравнению со своими предшественниками, особенно на конкурентном рынке, не стоят ваших денег. Низкая производительность : проблемы с временем работы батареи, качеством камеры, производительностью в играх или общим пользовательским опытом могут привести к тому, что телефон будет считаться одним из худших.

: проблемы с временем работы батареи, качеством камеры, производительностью в играх или общим пользовательским опытом могут привести к тому, что телефон будет считаться одним из худших. Устаревшие элементы дизайна : такие особенности, как большие вырезы или отсутствие современных функций, таких как Always-on Display, можно рассматривать как недостатки.

: такие особенности, как большие вырезы или отсутствие современных функций, таких как Always-on Display, можно рассматривать как недостатки. Плохое соотношение цены и качества: устройства, которые переоценены по сравнению со своими возможностями, часто получают негативные отзывы.

Ранее мы писали о 5 худших смартфонах Samsung Galaxy. Южнокорейская компания создала множество смартфонов разного уровня, но не все из них одинаково понравились поклонникам бренда.